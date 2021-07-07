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Стоимость видеокарт в Германии и Австрии по итогам прошлого месяца снизилась, а их доступность в продаже выросла. Пока цены остаются выше рекомендованных производителями, но ситуация за последние два месяца заметно улучшилась.

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В июне немецкий сайт 3DCenter писал, что средняя стоимость карт линейки RTX 3000 уменьшилась. Если раньше цена была втрое выше рекомендованной, то потом менее чем вдвое. Стоимость видеокарт серии Radeon RX 6000 превышала рекомендованную на 114% в начале мая, а через месяц только на 81%. За последний месяц стоимость видеокарт двух производителей упала ещё ниже, превышая рекомендованную на 53%.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

На графике можно увидеть снижение цен видеокарт с максимального значения в начале мая. Способствовала этому борьба Китая с майнерами, в результате чего курс всех криптовалют заметно упал. Китайские майнеры стали распродавать видеокарты, в результате чего цены видеокарт Nvidia и AMD в этой стране за последние два месяца снизились на 45%.

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Свой вклад внесло появление видеокарт Nvidia Lite Hash Rate (LHR), моделей RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti с ограниченным хешрейтом. Другими факторами снижения стоимости являются увеличение объёмов производства и борьба с перекупщиками в магазинах.

3DCenter пишет о непрерывном увеличении доступности видеокарт. Хуже всего дела пока обстоят с моделью RTX 3060 Ti, а у AMD с Radeon RX 6800/6800 XT.

Цены сейчас находятся на уровне февральских. Если темпы падения сохранятся, цены могут вернуться к нормальным раньше, чем ожидалось ранее.



