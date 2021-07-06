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OnePlus является производителем одних из лучших Android-смартфонов. Раньше это были только флагманские модели по более низким ценам, а с появлением линейки Nord китайский производитель вышел в сегмент ещё более бюджетных аппаратов. Похоже, пандемия и рост спроса на планшеты подталкивают OnePlus к выпуску и этих устройств.

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Слухи о подготовке OnePlus к релизу планшета ходят не первый день, но пока они ничем не подтверждались. Теперь на сайте Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) нашли упоминание планшета OnePlus.

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Судя по информации о товарном знаке, 1 июля компания подала заявку на устройство OnePlus Pad 1. Нетрудно догадаться, что так может называться именно планшет.

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Если он поступит в продажу, у Apple и производителей Android-планшетов станет на одного конкурента больше. Samsung, Amazon и Lenovo регулярно выпускают новые модели, но по доле рынка со значительным перевесом лидирует iPad.

Также скоро может быть представлен планшет Realme Pad. Есть информация о разработке планшетов компаниями Xiaomi и Oppo.



