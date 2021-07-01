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Компания Google анонсировала значительное изменение для разработчиков приложений в магазине Play Store. Данное изменение может оказать заметное влияние на экосистему приложений на Android. В настоящее время распространённым форматом для Android-приложений является APK. Начиная с августа публикация приложений будет осуществляться при помощи Android App Bundle.

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Google описывает множество достоинств этого формата, вроде уменьшения размера скачиваемых пользователями файлов. К сожалению, недостатком Android App Bundles является тот факт, что этот формат применяет только магазин Google Play, что может затруднить распространение приложений в других местах.

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Этот анонс состоялся всего через несколько дней после анонса операционной системы Windows 11, которая получила возможность осуществлять стороннюю установку Android-приложений в формате APK. Изменение со стороны Google может означать, что в Windows 11 будет доступно меньше Android-приложений, хотя их можно будет установить ещё и из магазина Amazon.

Использовать Android App Bundles потребуется только при выставлении в магазин новых приложений. К уже размещённым в магазине приложениям это требование не относится.