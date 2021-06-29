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За первую половину нынешнего года мобильные приложения заработали $65 млрд

Рост по сравнению с прошлогодним показателем превысил 24%
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Согласно прогнозу аналитиков, расходы на покупку мобильных приложений в магазинах App Store и Google Play по итогам первой половины нынешнего года составят $64,9 млрд. Компания Sensor Tower уверена, что рост расходов на мобильные приложения по сравнению с показателем прошлого года будет 24,8%. За первую половину прошлого года два этих магазина заработали $52 млрд.

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Несмотря на такие кажущиеся отличными результаты, темпы роста доходов мобильных приложений снизились на 3,6% по сравнению с прошлым и позапрошлым годами.

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Если рассматривать магазины по отдельности, магазин Apple заработает $41,5 млрд. Это в 1,8 раза превосходит заработки магазина Google в размере $23,4 млрд. Зато магазин Google демонстрирует больший рост по сравнению с прошлым годом. Он составит 30%, тогда как App Store вырастет на 22,1%.

Естественно, прошлый год был особенным и сравнивать с ним напрямую трудно. Поскольку многие сидели дома, показатели в самых разных отраслях оказались искажёнными.

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Количество скачиваний приложений за первые полгода оценивается в 72,5 млрд.


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