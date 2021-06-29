За первую половину нынешнего года мобильные приложения заработали $65 млрд
Согласно прогнозу аналитиков, расходы на покупку мобильных приложений в магазинах App Store и Google Play по итогам первой половины нынешнего года составят $64,9 млрд. Компания Sensor Tower уверена, что рост расходов на мобильные приложения по сравнению с показателем прошлого года будет 24,8%. За первую половину прошлого года два этих магазина заработали $52 млрд.
реклама
Несмотря на такие кажущиеся отличными результаты, темпы роста доходов мобильных приложений снизились на 3,6% по сравнению с прошлым и позапрошлым годами.
Если рассматривать магазины по отдельности, магазин Apple заработает $41,5 млрд. Это в 1,8 раза превосходит заработки магазина Google в размере $23,4 млрд. Зато магазин Google демонстрирует больший рост по сравнению с прошлым годом. Он составит 30%, тогда как App Store вырастет на 22,1%.
Естественно, прошлый год был особенным и сравнивать с ним напрямую трудно. Поскольку многие сидели дома, показатели в самых разных отраслях оказались искажёнными.
реклама
Количество скачиваний приложений за первые полгода оценивается в 72,5 млрд.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила