Qualcomm, AT&T, Xiaomi, Samsung и другие сотрудничают над распространением 5G mmWave
Несколько крупных компаний в последнее время вложились в развитие и распространение технологии 5G mmWave. В феврале компания MediaTek представила модем 5G с поддержкой mmWave. Сети 5G представляют собой сочетание mmWave и частот ниже 6 ГГц. mmWave являются высокочастотными сверхбыстрыми диапазонами, где сигнал могут заблокировать малейшие препятствия. На частотах менее 6 ГГц скорость распространения ниже, зато они лучше проходят через препятствия. Для раскрытия потенциала 5G нужно сочетание обоих вариантов.
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На конференции MWC компания Qualcomm объявила, что совместно с более чем 35 партнёрами будет работать над глобальным распространением 5G mmWave. Этими партнёрами будут такие известные компании, как Samsung, HMD Global, TCL, ZTE, Xiaomi. Технологию собираются распространять в США, Европе, Японии, Южной Корее, Австралии, материковом Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Совместными усилиями они хотят удовлетворить спрос со стороны пользователей и улучшить мобильную систему для обеспечения экономического роста в разных отраслях.
5G mmWave обеспечивает скорость подключения в 38 раз быстрее по сравнению с 4G LTE и в 16 раз быстрее, чем 5G sub-6. Более 120 устройств от более чем 50 производителей поддерживают 5G mmWave, в основном на процессорах Snapdragon. Более 180 операторов мобильной связи по всему миру инвестируют в технологию, в 25 случаях она уже разворачивается. Производители заявляют, что 5G mmWave позволит загружать 120-минутный фильм 4K UHD за 27 секунд.
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