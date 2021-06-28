Lenovo анонсировала несколько планшетов на процессорах Qualcomm и MediaTek
Компания Lenovo в понедельник анонсировала сразу пять планшетов. Одним из них стала модель Yoga Tab 13, которая в Китае будет продаваться под названием Yoga Pad Pro. Этот планшет предназначается для работы и мультимедийных развлечений. У него 13-дюймовый экран с разрешением 2К, эффективность которого должна быть выше и бликов меньше по сравнению с другими жидкокристаллическим экранами. Яркость составит 400 нит, покрытие цветового диапазона sRGB 100%, есть поддержка звука Dolby Vision HDR.
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Планшет работает на процессоре Snapdragon 875, объём памяти LPDDR5 составляет 8 ГБ. Можно подключить устройство к ноутбуку через кабель micro-HDMI > USB и использовать его в качестве вспомогательного экрана.
Планшет получил четыре динамика JBL и поддержку Dolby Atmos. Внизу есть аудиоотсек для басов на частоте 450 Гц, чтобы создавать определённый звуковой эффект. Продолжительность работы при потоковой трансляции достигает 12 часов. Для видеозвонков предназначается передняя камера 8 Мп.
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Имеется подставка из нержавеющей стали, благодаря которой можно ставить планшет по своему усмотрению, в том числе повесить на стену. Поддерживается стилус Lenovo Precision Pen 2.2, но он продаётся отдельно.
Планшет выполнен в чёрном цвете и покрыт материалом Alcantara. Его стоимость начинается от $680 и в продажу он поступит в июле.
Другой моделью является Yoga Tab 11 с 11-дюймовым экраном 2K IPS TDDI (Touch Display Driver Integration), поддержкой Dolby Vision и процессором MediaTek HelioTM G90T.
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Здесь поддерживается стилус Lenovo Precision Pen 2 и тоже есть подставка. Можно выбрать версию с поддержкой стандарта связи LTE. Для обеспечения долговечной работы и защиты от жары планшет покрыт материалом Storm Grey. Стоимость начинается от $320 и продажи начнутся в августе.
Tab P11 Plus работает на этом же процессоре MediaTek. Объём памяти у него 6 ГБ, экран 11 дюймов с разрешением 2000 х 1200. Здесь есть четыре стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos.
Разработчики обещают 12 часов потоковой трансляции, а для работы можно купить клавиатуру Lenovo Keyboard Pack. Планшет поступит в продажу в августе за $260.
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Ещё были анонсированы планшеты третьего поколения Tab M7 и Tab M8. Есть специальная версия с оптимизацией под ассистент Google, который хорошо подходит для управления умными бытовыми устройствами.
M7 работает на неназванном 4-ядерном процессоре и обладает 7-дюймовым экраном IPS, корпус сделан из металла. M8 работает на 8-ядерном процессоре и объём памяти у него 3 ГБ, экран 8 дюймов.
Предлагаются версии с разным объёмом памяти и цена на эти планшеты начинается от $110. M7 поступит в продажу в июле, M8 позднее в этом году.
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