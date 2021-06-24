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Microsoft сегодня анонсировала операционную систему Windows 11 с рядом изменений внутри и снаружи. Среди прочего она объявила о поддержке приложений под Android и назвала минимальные системные требования.

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Отдельное сообщение в блоге компании посвящено тому, с какой периодичностью система будет получать обновления. Это будет происходить раз в год, тогда как Windows 10 получала крупные обновления два раза в год. Не считая прошлого года, когда обновления были не слишком крупными.

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Также Microsoft вносит изменения в жизненный цикл поддержки своего программного продукта. Обладатели редакций Home и Pro будут получать поддержку на протяжении 24 месяцев, Enterprise и Education 36 месяцев. Это упрощает положение дел по сравнению с поддержкой разных версий Windows 10, продолжительность которой зависела от даты релиза определённой версии.

Увеличение продолжительности поддержки редакций для предприятий до 30 месяцев может мотивировать их перейти на Windows 10 как можно раньше.

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