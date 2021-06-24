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Windows 11 будет получать обновления ежегодно

Microsoft меняет ставший привычным цикл выпуска обновления
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-100 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
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Microsoft сегодня анонсировала операционную систему Windows 11 с рядом изменений внутри и снаружи. Среди прочего она объявила о поддержке приложений под Android и назвала минимальные системные требования.

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Отдельное сообщение в блоге компании посвящено тому, с какой периодичностью система будет получать обновления. Это будет происходить раз в год, тогда как Windows 10 получала крупные обновления два раза в год. Не считая прошлого года, когда обновления были не слишком крупными.

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-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-99 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
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-44 000р на 14Tb Seagate
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Также Microsoft вносит изменения в жизненный цикл поддержки своего программного продукта. Обладатели редакций Home и Pro будут получать поддержку на протяжении 24 месяцев, Enterprise и Education 36 месяцев. Это упрощает положение дел по сравнению с поддержкой разных версий Windows 10, продолжительность которой зависела от даты релиза определённой версии.

Увеличение продолжительности поддержки редакций для предприятий до 30 месяцев может мотивировать их перейти на Windows 10 как можно раньше.

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