Microsoft официально анонсировала Windows 11
После многочисленных утечек состоялся официальный анонс операционной системы Windows 11. Данная система приносит переработанный пользовательский интерфейс, избавляется от компонентов вроде живых плиток из Windows 8 и не только.
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Пользовательский интерфейс разрабатывался уже довольно давно. Сначала его ждали в составе Windows 10 вместе с обновлением магазина Microsoft Store. В нём ожидали новую политику и увеличение количества типов доступных приложений. Также Microsoft добавила поддержку веб-виджетов. Масштаб изменений оказался таким, что новый номер версии посчитали оправданным.
Изменился дизайн меню «Пуск», где теперь вместо живых плиток используются ярлыки. Значки на панели задач теперь находятся по центру вместо левого угла, всплывающее меню «Пуск» и центр уведомлений плавают над панелью задач. Появилась новая анимация.
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Центр уведомлений тоже обновили. Многое позаимствовано из версии Windows 10X, как и в других частях операционной системы. Быстрые действия и уведомления разделили по разным секциям.
Есть улучшения для работы с сенсорными экранами. Предлагаются новые жесты для переключения между приложениями, усовершенствовано изменение размера при помощи пальцев и стилуса. Вместе с расширенной сенсорной клавиатурой это обеспечивает более удобную работу на планшетах.
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Внесены улучшения в виртуальные рабочие столы и многозадачную работу. Расширены возможности прикрепления окон. У виртуальных рабочих столов можно устанавливать разные обои. Ярлыки на панели задач применяются только для виртуальных рабочих столов, придя на смену Timeline.
Для повышения продуктивности работы система получила тесную интеграцию с приложением Teams. Здесь есть простые способы быстрого доступа к последним чатам, организации встреч и т.д.
Ожидаются улучшения в производительности. Обновления должны стать на 40% меньше, технологии вроде Direct Storage повысят игровую производительность. Ускорится работа Windows Hello, увеличится скорость запуска приложений.
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Microsoft Store теперь поддерживает Android-приложения и получил обновлённый внешний вид. Добавлена поддержка магазина Amazon, чтобы скачивать Android-приложения напрямую в Windows 11. Приложения работают наподобие того, как их отображает программа «Ваш телефон».
Первыми сборки Windows 11 получат участники программы тестирования Windows Insider. После доработки система будет представлена в окончательном варианте до конца года. Она будет распространяться в составе новых устройств и доступна в качестве обновления на Windows 10. Приложение PC Health Check позволит убедиться в совместимости вашего компьютера с Windows 11.
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