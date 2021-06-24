Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После многочисленных утечек состоялся официальный анонс операционной системы Windows 11. Данная система приносит переработанный пользовательский интерфейс, избавляется от компонентов вроде живых плиток из Windows 8 и не только.

реклама

Пользовательский интерфейс разрабатывался уже довольно давно. Сначала его ждали в составе Windows 10 вместе с обновлением магазина Microsoft Store. В нём ожидали новую политику и увеличение количества типов доступных приложений. Также Microsoft добавила поддержку веб-виджетов. Масштаб изменений оказался таким, что новый номер версии посчитали оправданным.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -99 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple





Изменился дизайн меню «Пуск», где теперь вместо живых плиток используются ярлыки. Значки на панели задач теперь находятся по центру вместо левого угла, всплывающее меню «Пуск» и центр уведомлений плавают над панелью задач. Появилась новая анимация.

реклама

Центр уведомлений тоже обновили. Многое позаимствовано из версии Windows 10X, как и в других частях операционной системы. Быстрые действия и уведомления разделили по разным секциям.

Есть улучшения для работы с сенсорными экранами. Предлагаются новые жесты для переключения между приложениями, усовершенствовано изменение размера при помощи пальцев и стилуса. Вместе с расширенной сенсорной клавиатурой это обеспечивает более удобную работу на планшетах.





реклама

Внесены улучшения в виртуальные рабочие столы и многозадачную работу. Расширены возможности прикрепления окон. У виртуальных рабочих столов можно устанавливать разные обои. Ярлыки на панели задач применяются только для виртуальных рабочих столов, придя на смену Timeline.

Для повышения продуктивности работы система получила тесную интеграцию с приложением Teams. Здесь есть простые способы быстрого доступа к последним чатам, организации встреч и т.д.

Ожидаются улучшения в производительности. Обновления должны стать на 40% меньше, технологии вроде Direct Storage повысят игровую производительность. Ускорится работа Windows Hello, увеличится скорость запуска приложений.

реклама

Microsoft Store теперь поддерживает Android-приложения и получил обновлённый внешний вид. Добавлена поддержка магазина Amazon, чтобы скачивать Android-приложения напрямую в Windows 11. Приложения работают наподобие того, как их отображает программа «Ваш телефон».

Первыми сборки Windows 11 получат участники программы тестирования Windows Insider. После доработки система будет представлена в окончательном варианте до конца года. Она будет распространяться в составе новых устройств и доступна в качестве обновления на Windows 10. Приложение PC Health Check позволит убедиться в совместимости вашего компьютера с Windows 11.



