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Компания Google сейчас даёт возможность искать потерянные устройства, если на них есть доступ в интернет и выполнен вход в учётную запись. Скоро функциональность может быть расширена и появится крупнейшая сеть поиска потерянных устройств. Её принцип будет аналогичен сети Apple Find My. Даже когда устройство на Android выключено, оно транслирует сигнал Bluetooth, чтобы ближайшие устройства могли передавать местоположение в облако.

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В апреле Apple разрешила использовать свою сеть сторонним производителям аксессуаров. Желающие могут пройти сертификацию в программе Find My Network Accessory Program. Это сделало сеть крупнейшей в мире с числом активных устройств более 1,65 млрд. Google может сделать тоже самое. Сейчас в Android есть функция «Найти моё устройство», которая позволяет искать подключенные к интернету через Wi-Fi или сотовую связь утраченные устройства.

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На форуме XDA-Developers проанализировали последнюю версию Google Play Services и обнаружили две интересных строки кода. Речь идёт о сервисе под названием Spot, который даёт возможность определять местоположение своих и чужих устройств.

Неизвестно, появится ли этот сервис в Android 12. На Android сейчас активно больше 3 млрд устройств по всему миру, так что есть вероятность, что шанс найти потерянное устройство будет выше, чем в случае с iPhone.

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