Android получит сервис поиска потерянных устройств
Компания Google сейчас даёт возможность искать потерянные устройства, если на них есть доступ в интернет и выполнен вход в учётную запись. Скоро функциональность может быть расширена и появится крупнейшая сеть поиска потерянных устройств. Её принцип будет аналогичен сети Apple Find My. Даже когда устройство на Android выключено, оно транслирует сигнал Bluetooth, чтобы ближайшие устройства могли передавать местоположение в облако.
реклама
В апреле Apple разрешила использовать свою сеть сторонним производителям аксессуаров. Желающие могут пройти сертификацию в программе Find My Network Accessory Program. Это сделало сеть крупнейшей в мире с числом активных устройств более 1,65 млрд. Google может сделать тоже самое. Сейчас в Android есть функция «Найти моё устройство», которая позволяет искать подключенные к интернету через Wi-Fi или сотовую связь утраченные устройства.
На форуме XDA-Developers проанализировали последнюю версию Google Play Services и обнаружили две интересных строки кода. Речь идёт о сервисе под названием Spot, который даёт возможность определять местоположение своих и чужих устройств.
Неизвестно, появится ли этот сервис в Android 12. На Android сейчас активно больше 3 млрд устройств по всему миру, так что есть вероятность, что шанс найти потерянное устройство будет выше, чем в случае с iPhone.
реклама
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила