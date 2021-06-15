Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Информации про оперативную память DDR5 есть немало, но вряд ли многие могут похвастаться её наличием у себя в компьютере. Когда она станет более распространённой? Аналитики считают, что ждать осталось не слишком долго и уже к 2023 году начнётся её массовое внедрение.

реклама

Консалтинговая компания Yolle Developpement высказывает предположение, что рост распространения DDR5 в следующем году составит 25% благодаря серверным и корпоративным рынкам. Через год память нового поколения доберётся и до домашних персональных компьютеров, ноутбуков, смартфонов. Тогда она займёт более 50% рынка памяти и поставки превзойдут DDR4.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

В 2024-2026 доля DDR5 будет такой же высокой, как сейчас у DDR4, то есть около 95%. Аналитики считают, что огромный спрос на память не будет снижаться и к 2026 году объём данного рынка будет составляет более $200 млрд.

реклама

Есть предположение, что гибридные процессоры Intel Alder Lake для персональных компьютеров, которые ожидаются во второй половине года, будут поддерживать одновременно DDR5 и DDR4. Недорогие материнские платы будут предлагать поддержку DDR4, а более премиальные получат DDR5. AMD может перейти на память DDR5 в процессорах на архитектуре Zen 4, которые могут выпустить через полтора-два года.

Ассоциация JEDEC Solid State Technology утвердила спецификацию DDR5 в прошлом году. Плотность по сравнению с DDR4 выросла вчетверо, с 16 Гбит на кристалл до 64 Гбит, что позволяет производителям изготавливать модули DIMM объёмом до 2 ТБ. DDR5 предлагает максимальную скорость передачи данных 6,4 Гбит/с, что вдвое больше, чем у DDR4.

Будет ли в 2023 году DDR5 поставляться больше, чем DDR4, может зависеть от глобального дефицита. Некоторые производители предупреждают, что он может продлиться ещё два года.

реклама



