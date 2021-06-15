Доля DDR5 может превзойти DDR4 к 2023 году
Информации про оперативную память DDR5 есть немало, но вряд ли многие могут похвастаться её наличием у себя в компьютере. Когда она станет более распространённой? Аналитики считают, что ждать осталось не слишком долго и уже к 2023 году начнётся её массовое внедрение.
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Консалтинговая компания Yolle Developpement высказывает предположение, что рост распространения DDR5 в следующем году составит 25% благодаря серверным и корпоративным рынкам. Через год память нового поколения доберётся и до домашних персональных компьютеров, ноутбуков, смартфонов. Тогда она займёт более 50% рынка памяти и поставки превзойдут DDR4.
В 2024-2026 доля DDR5 будет такой же высокой, как сейчас у DDR4, то есть около 95%. Аналитики считают, что огромный спрос на память не будет снижаться и к 2026 году объём данного рынка будет составляет более $200 млрд.
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Есть предположение, что гибридные процессоры Intel Alder Lake для персональных компьютеров, которые ожидаются во второй половине года, будут поддерживать одновременно DDR5 и DDR4. Недорогие материнские платы будут предлагать поддержку DDR4, а более премиальные получат DDR5. AMD может перейти на память DDR5 в процессорах на архитектуре Zen 4, которые могут выпустить через полтора-два года.
Ассоциация JEDEC Solid State Technology утвердила спецификацию DDR5 в прошлом году. Плотность по сравнению с DDR4 выросла вчетверо, с 16 Гбит на кристалл до 64 Гбит, что позволяет производителям изготавливать модули DIMM объёмом до 2 ТБ. DDR5 предлагает максимальную скорость передачи данных 6,4 Гбит/с, что вдвое больше, чем у DDR4.
Будет ли в 2023 году DDR5 поставляться больше, чем DDR4, может зависеть от глобального дефицита. Некоторые производители предупреждают, что он может продлиться ещё два года.
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