Samsung начинает производство многокристальных модулей памяти uMCP LPDDR5
Компания Samsung во вторник в Южной Корее анонсировала начало промышленного производства нового вида памяти для смартфонов. В составе одного корпуса будут объединены оперативная память DRAM LPDDR5 и быстрая флеш-память UFS 3.1 NAND. За счёт этой интеграции пользователи смартфонов средней ценовой категории смогут получить производительность флагманского уровня.
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Представитель Samsung сообщил, что «новый uMCP LPDDR5 от Samsung основан на большом опыте компании в области памяти и упаковки, что позволит потребителям наслаждаться непрерывной потоковой трансляцией, играми и смешанной реальностью даже на устройствах не самого высокого уровня. Этот продукт отлично подойдёт к аппаратам Samsung Galaxy A, которые предлагают достойные характеристики, приличные камеры и большие батареи по доступной цене».
Также Samsung говорит, что всё шире распространяются смартфоны с поддержкой 5G и разработки компании в области комплектов чипов в одном корпусе внесут свой вклад в это распространение. Данный метод позволит увеличить объём памяти, скорость работы и снизить энергопотребление.
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Производительность оперативной памяти вырастет почти на 50% с 17 ГБ/с до 25 ГБ/с. Производительность флеш-памяти NAND увеличилась более чем вдвое с 1,5 ГБ/с до 3 ГБ/с по сравнению с предыдущим решением, в котором применялись UFS 2.2 и LPDDR4X. Интегрированное решение DRAM/NAND имеет площадь 11,5x13 мм, что даёт пространство для других компонентов внутри корпуса смартфона.
Объём памяти DRAM составляет от 6 ГБ до 12 ГБ, а хранилища UFS от 128 ГБ до 512 ГБ. «uMCP легко задействовать для решения разных задач смартфонов 5G в среднем и верхнем сегментах». Устройства с uMCP должны появиться на основных рынках в конце этого месяца.
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