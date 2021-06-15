Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Начинает появляться всё больше информации относительно процессора, который выйдет после нынешнего флагмана Snapdragon 888. Не так давно были опубликованы некоторые характеристики Snapdragon 895. Теперь один из аналитиков утверждает, что этот чип уже тестируют. Это может означать, что ждать анонса Snapdragon 895 остаётся недолго и что производитель готовится начать поставки своим многочисленным партнёрам.

реклама

Из Китая пришли сведения, что чип под номером SM8450 тестируют местные партнёры Qualcomm. Ожидается незначительное повышение производительности по сравнению со Snapdragon 888. Более точная информация по этому вопрос появится позже.

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Чип должен быть основан на новой архитектуре ArmV9 и новым модемом Snapdragon X65 5G. Модем должен быть интегрирован в процессор, что повысит энергоэффективность его работы по сравнению с отдельными чипами. Snapdragon 895 могут выпускать на техпроцессе 4 нм на предприятиях Samsung вместо TSMC.

Тайваньский производитель в это время будет занят выпуском чипов на этом техпроцессе для Apple, поэтому на Qualcomm у него не останется времени. Это время и ресурсы есть у Samsung, но неизвестно, насколько совпадают техпроцессы двух производителей.

реклама

Официальных сведений нет, поэтому анонса нового Snapdragon пока ждут в четвёртом квартале, как это происходит каждый год.



