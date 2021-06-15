Партнёры Qualcomm протестировали Snapdragon 895
Начинает появляться всё больше информации относительно процессора, который выйдет после нынешнего флагмана Snapdragon 888. Не так давно были опубликованы некоторые характеристики Snapdragon 895. Теперь один из аналитиков утверждает, что этот чип уже тестируют. Это может означать, что ждать анонса Snapdragon 895 остаётся недолго и что производитель готовится начать поставки своим многочисленным партнёрам.
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Из Китая пришли сведения, что чип под номером SM8450 тестируют местные партнёры Qualcomm. Ожидается незначительное повышение производительности по сравнению со Snapdragon 888. Более точная информация по этому вопрос появится позже.
Чип должен быть основан на новой архитектуре ArmV9 и новым модемом Snapdragon X65 5G. Модем должен быть интегрирован в процессор, что повысит энергоэффективность его работы по сравнению с отдельными чипами. Snapdragon 895 могут выпускать на техпроцессе 4 нм на предприятиях Samsung вместо TSMC.
Тайваньский производитель в это время будет занят выпуском чипов на этом техпроцессе для Apple, поэтому на Qualcomm у него не останется времени. Это время и ресурсы есть у Samsung, но неизвестно, насколько совпадают техпроцессы двух производителей.
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Официальных сведений нет, поэтому анонса нового Snapdragon пока ждут в четвёртом квартале, как это происходит каждый год.
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