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Бесконечная череда хакерских атак в разных точках мира продолжается и очередной пострадавшей компанией стал всемирно известный Макдональдс. По данным этой сети ресторанов быстрого питания, в результате взлома был получен доступ к данным клиентов и сотрудников.

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Около месяца назад американская компания Colonial Pipeline пострадала от действий группы хакеров под названием DarkSide, из-за чего часть США временно осталась без бензина. Недавно компании EA и JBS тоже стали жертвами кибератак. У первой украли исходный код видеоигр, у второй потребовали $11 млн в качестве выкупа.

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Что касается Макдональдс, злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, номерам телефонов и адресам доставки. Финансовые данные клиентов в этой утечке отсутствуют. Пострадавшие потребители получат уведомление о происшествии.

Хакеры не требовали денег за украденную информацию. Работа ресторанов в Южной Корее и Тайване не была нарушена.

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Взлом обнаружили сторонние консультанты, заметив подозрительную активность в сети. В свете этого происшествия компания обещает повысить защиту своих информационных систем.



