Видеокарты могут стать ещё дороже из-за роста цен на память GDDR6
Когда дела идут плохо, всегда можно утешиться мыслью о том, что бывает ещё хуже. Например, плохо идут дела на рынке видеокарт в частности и потребительской электроники в целом. Устройства одновременно невозможно найти в продаже и цены на них заоблачные. Быть может, скоро они станут ещё выше из-за повышения цен на память GDDR6.
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Такой прогноз даёт фирма TrendForce. Её аналитики считают, что стоимость графической памяти в этом году увеличится на 8-13%. Несомненно, это приведёт к росту цен на видеокарты, которые уже продаются в несколько раз дороже рекомендованной розничной стоимости.
В чём причина этого? Аналитики видят четыре фактора. В первую очередь спрос на видеокарты из-за дефицита, криптовалют и перекупщиков крайне высокий и вряд ли в ближайшее время уменьшится.
Другим фактором является Nvidia. Это один из главных заказчиков памяти GDDR6 и GDDR6X. Память поставляется вместе с некоторыми её графическими процессорами, поэтому поставщики отдают предпочтение Nvidia перед более мелкими заказчиками. Также в приоритете находятся контрактные производители консолей Microsoft и Sony последнего поколения, где применяется память GDDR6 объёмом 16 ГБ. Не забыты и серверные виды памяти.
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Производственные мощности ограничены, поэтому цены на графическую память будут расти. TrendForce утверждает, что показатель реализации у некоторых средних и малых клиентов всего около 30%, поэтому спотовые цены на графическую память могут превышать контрактные на 200%. Спотовые цены снизились вместе с курсом криптовалют, но всё равно почти вдвое превышают средние контрактные цены.
AMD собирается увеличить объём выпуска графических процессоров в третьем квартале. Nvidia наверняка попробует сделать так же. С учётом падения курсов криптовалют есть надежда на улучшение ситуации до конца года. Впрочем, другие производители считают, что дефицит не исчезнет как минимум до 2023 года.
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