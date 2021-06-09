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Третий по величине контрактный производитель электроники, компания Flex, говорит о возможности сохранения дефицита полупроводниковых продуктов до 2023 года. Это один из наиболее неблагоприятных вариантов развития. Некоторые другие представители отрасли полагают, что ситуация улучшится уже к концу нынешнего года, другие ждут следующего года.

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Издание Financial Times цитирует главного специалиста Flex по закупкам и цепочке поставок Линн Торрел. Она заявляет, что работающие с ней производители полупроводников в своих прогнозах отодвигают сроки завершения дефицита чипов.

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«При таком высоком спросе дефицит закончится в лучшем случае в середине-конце 2022 года, в зависимости от конкретного товара. Некоторые ожидают, что дефицит сохранится и до 2023 года».

Сейчас ситуация для желающих что-то купить сложилась неприятная. Вызванный пандемией беспрецедентный спрос и нарушение цепей поставок, криптомайнеры и спекулянты создали огромный клубок проблем, в котором получение электронных товаров вроде видеокарт стало почти невозможным, особенно по рекомендуемым ценам.

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Автомобильная промышленность пострадала от дефицита сильнее других, особенно Ford, Chevy и Jeep. Apple прогнозирует нехватку своих последних моделей iPad и MacBook. Дефицит может повлиять на умные телевизоры, а найти PlayStation 5 и Xbox Series X сейчас так же сложно, как в момент релиза консолей в прошлом году.

В результате всем интересно, когда это кончится? Предположения выдвигаются самые разнообразные. TSMC считает, что дефицит продлится до 2022 года, как и Acer, MarketWatch и Sony, хотя последняя надеется на улучшение ситуации во второй половине года. AMD была вынуждена отдать приоритет высокопроизводительным чипам над бюджетными и считает, что ситуация улучшится к концу 2021 года.

Учитывая, что засуха на Тайване усугубила нехватку чипов, пройдёт немало времени, прежде чем всё вернется в норму. И всё же хочется верить, что это случится раньше 2023 года.

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