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ФБР в течение многих лет тайно управляла платформой зашифрованной связи, в результате перехватив 20 млн сообщений от представителей международной преступности. В рамках расследования под названием «Троянский щит» произведены сотни арестов в 18 странах. Среди подозреваемых члены итальянской мафии и банды мотоциклистов. В Австралии полиция арестовала 224 человека, изъяла 3,7 тонн наркотиков и $44,9 млн в наличных и активах.

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Недавно опубликованные судебные документы рассказали, что всё это случилось после того, как перестала существовать популярная служба зашифрованной телефонной связи Phantom Secure. Генеральный директор службы был арестован в 2018 году, а ФБР использовал её для распространения приложения Anom среди преступных сетей. ФБР встроила главный ключ в свою систему шифрования и контролировала все сообщения.

Приложение якобы прошло бета-тестирование в Австралии и продолжало расти, чему способствовала ликвидация двух предприятий по шифрованию телефонов, Encrochat и Sky Global. «Источник» ФБР среди поставщиков оборудования воспользовался этим для распространения устройств Anom среди преступников. Как отметила полиция Австралии, популярность телефонов выросла после того, как за приложение поручились высокопоставленные преступники.

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«Криминальные авторитеты поместили [правоохранительные органы] в задний карман сотен предполагаемых преступников», говорится в заявлении комиссара федеральной полиции Австралии Риса Кершоу. «Они словно сами надели на себя наручники, поддерживая и доверяя Anom и открыто общаясь, не подозревая о наблюдении».

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Правоохранительные органы записали 20 млн сообщений с 11800 устройств в более чем 90 странах. Телефоны за пределами США перенаправляли зашифрованные сообщения на сервер iBot. Там они расшифровывались и снова зашифровывались с помощью кода шифрования ФБР. Затем сообщения направлялись на второй принадлежащий ФБР сервер iBot, где расшифровывались и становились доступными для просмотра.

Каждому пользователю Anom была назначена идентификация Jabber (JID). Согласно документам, JID сродни PIN-коду в Blackberry Messenger. Это либо фиксированная уникальная буквенно-цифровая идентификация, либо, в случае новых устройств, комбинация двух английских слов. Пользователи Anom могли выбирать свои имена пользователей и изменять список имён пользователей. В рамках операции ФБР поддерживала список JID и соответствующих им экранных имен пользователей Anom.

Сейчас работу продолжают около 9000 устройств Anom. По данным ФБР, с помощью чата было выявлено более 300 транснациональных преступных организаций. Австралийская полиция, которая помогла перехватить местные сообщения, заявила, что среди них были предполагаемые заговоры с целью убийства, массовый оборот наркотиков и распространение оружия. Были выявлены связи с азиатским преступным синдикатом и албанской организованной преступностью. Полиция Новой Зеландии произвела 35 арестов и изъяла активы на сумму $3,7 млн в рамках своей сопутствующей операции.



