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В понедельник вечером компания Apple анонсировала очередную версию своей операционной системы для персональных компьютеров под названием macOS Monterey. Произошло это событие на стартовавшей конференции разработчиков WWDC. В этом обновлении Apple расширяет способы связи с людьми, помогает сосредоточиться и повысить эффективность работы на разных устройствах.

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Был обновлён браузер Safari. Панель инструментов стала меньше и более чистой, уменьшился размер вкладок. Новая панель вкладок отображается тем же цветом, что и открытая веб-страница. В ней содержатся вкладки, панель инструментов и поиск. Активные вкладки можно группировать и они будут синхронизироваться на всех устройствах Apple.

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С мобильных устройств пришло приложение «Ярлыки» (Shortcuts). Здесь есть заготовленные действия и можно создавать собственные. Приложение интегрировано в систему, в том числе в панель меню, Finder, Spotlight и Siri. Ранее существовавшее приложение Automator тоже поддерживается в Shortcuts, позволяя переносить уже созданные рабочие процессы.

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Как и в iOS, обновлён сервис FaceTime. Тут тоже добавлен пространственный звук и изоляция посторонних шумов, чтобы лучше слышать голоса собеседника. Функция Wide Spectrum позволяет отключить фильтрацию фонового звука и слышать всё. Появился портретный режим, когда задний план при видеозвонках размывается. Представлен режим отображения собеседников в сетке на плитках одинакового размера.

На компьютерах появится функция обмена мультимедиа SharePlay. Можно будет делиться приложениями, музыкой, телепередачами, фильмами и проектами при звонках в FaceTime. Всё присланное собеседниками видно на новой вкладке «Доступные вам» в приложениях «Фотографии», Safari, Apple Podcasts, Apple News и Apple TV.

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Быстрые заметки дают возможность добавлять ссылки из любого приложения, сайта или местоположения. Здесь поддерживается совместная работа и сделанные изменения видны всем пользователям. Можно классифицировать заметки при помощи тегов и искать в Tag Browser или в умных папках на основе тегов.

Live Text и Visual Lookup при помощи машинного обучения позволяют находить на фотографиях текст, такой как номера телефонов, адреса сайтов и реальных объектов. Эту информацию можно копировать с фотографии и вставлять в текстовые поля, звонить по найденным номерам, переходить на сайты и т.д.

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Focus даёт возможность фильтровать уведомления, ненужные в данный момент. Можно демонстрировать свой статус другим пользователям, применяя заготовленные режимы. Режим Focus на одном устройстве активируется и на других устройствах Apple этого пользователя и его можно настраивать по своему усмотрению.

Universal Control позволяет пользователям работать с одной мышью и клавиатурой и перемещаться между Mac и iPad без каких-либо настроек. Контент также можно перетаскивать между устройствами.

iCloud+ включает в себя Hide My Email, поддержку HomeKit Secure Video и службу iCloud Private Relay VPN. Также включены функции конфиденциальности, такие как Mail Privacy Protection, индикатор записи Mac. AirPlay теперь позволяет пользователям делиться дисплеем своего iPhone или iPad и выводить изображение на экран Mac. Динамики iMac можно применять в качестве динамиков AirPlay.

Бета-версия macOS Monterey Developer доступна для соответствующих устройств уже сейчас, а финальный вариант будет выпущен осенью этого года.



