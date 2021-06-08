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Apple анонсировала iOS 15 с улучшенными уведомлениями и новыми функциями FaceTime

Операционная система для планшетов тоже не забыта
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В понедельник стартовала конференция разработчиков Apple WWDC и в первых рядах была анонсирована операционная система iOS 15. Среди анонсов можно назвать приложение видеосвязи FaceTime, которое получило поддержку пространственного звука. Ещё здесь предлагается шумоподавление, которое заглушает посторонние звуки во время общения и усиливает голоса собеседников.

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В FaceTime теперь будут поддерживаться ссылки для приглашения пользователей к общению. Они работают не только на iOS, но и на Windows и Android, где можно использовать видеозвонки FaceTime в браузере. Другой новой функцией является SharePlay, она даёт возможность показывать содержимое своего экрана другим пользователям, просматривать контент с сервисов потоковой трансляции и вместе прослушивать музыку. Для работы с этой функцией Apple представила интерфейс прикладного программирования.

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Функция Shared with you позволяет делиться с пользователями новостями и другим контентом. Объекты можно закрепить в приложении iMessages. Поддерживаются такие приложения, как Podcast, Apple Music, Apple TV.

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Были обновлены уведомления, появилась сводка уведомлений. Уведомления от неважных приложений группируются, чтобы занимать меньше места на экране. Пользователи могут выбирать контакты и приложения, уведомления от которых открываются в полном виде.

Можно активировать режим «Не беспокоить», чтобы отключить все уведомления. Или же можно указать приложения и контакты, которые всё же будут присылать уведомления. За это отвечает функция Focus, которая также даёт возможность устанавливать на домашний экран соответствующие виджеты.

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Функция Live Text for Photos напоминает Google Lens, позволяя брать текст из системы и вести поиск в интернете. Можно искать места по изображению, распознавать символы на изображениях и в тексте. Live Text помогает не только с изображениями, но работает также в вебе, в системах iOS, iPadOS и macOS.

Среди приложений обновили Spotlight. Здесь поддерживаются фотографии, давая возможность искать изображения на домашнем экране. Добавлена информация в контакты из сервисов вроде Find My и специальные карточки для знаменитостей.

У Google позаимствовали функцию «Воспоминания» в приложении «Фотографии». Эти воспоминания будут создаваться при помощи алгоритмов машинного обучения на основе снимков. Можно будет добавлять к ним музыку.

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Расширены возможности приложения Wallet. В нём можно сохранять удостоверения личности, ключи от машины, гостиничных номеров и т.д.

В приложени «Погода» отображается множество новой информации и фон меняется в зависимости от погоды. Есть изменения и в приложении «Карты».


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