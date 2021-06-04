Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Google объявила об изменениях, целью которых является укрепление защиты конфиденциальности пользователей Android-устройств. Разработчики приложений для магазина Play Store получили рассылку по электронной почте. Там рассказывается, как ограничивается доступ к рекламному идентификаторк пользователя, если он отказывается от получения таргетированной рекламы. Рекламный идентификатор представляет собой идентификатор устройства, с помощью которого маркетологи могут отслеживать переходы пользователей между разными приложениями.

реклама

При отправке запроса на слежку система Android вернёт строку с нулями вместо номера идентификатора, поэтому отследить пользователя будет невозможно. Таким образом, пользователи смогут избавиться от надоедливой целенаправленной рекламы. Ещё Google изменила страницу поддержки Advertising ID с подробным описанием новшеств.

анонсы и реклама 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -40000р на RTX 3080 в Ситилинке -10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Отказаться от таргетированной рекламы на Android можно было и раньше, но у разработчиков была лазейка для обхода этого ограничения при помощи альтернативных идентификаторов. Даже после отключения рекламный идентификатор применялся для работы аналитики, атрибуции и поиска мошенничества. В июле Google собирается представить другую систему, где идентификатор не будет отправляться отказавшимся от таргетированной рекламы пользователям. Сначала эту систему применят на Android 12, затем на более старых версиях при помощи обновления в магазине Play Store.

В минувшем месяце Apple предложила нечто похожее. У неё идентификатор рекламы IDFA обнуляется, если пользователь отказался от таргетированной рекламы. Если в системе iOS идентификатор отключен по умолчанию и пользователь должен включить его вручную, то в Android всё наоборот и идентификатор изначально работает.

реклама

Представитель Google говорит, что файлы куки и прочие идентификаторы подрывают пользовательскую конфиденциальность. В будущем компания собирается найти новые варианты и дать пользователям более гибкий контроль над тем, доступ к каким идентификаторам давать посторонним.

В марте Google утверждала, что компания не собирается предлагать альтернативные идентификаторы, отказавшись от поддержки сторонних файлов куки в браузере Chrome. Также она не собирается разрешать использовать их в своих продуктах.



