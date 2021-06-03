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Среди многочисленных продуктов производства компании Samsung есть и твердотельные накопители. Они входят в число лучших по надёжности, скорости и цене. Южнокорейский производитель предлагает модели для разных сегментов рынка и ценовых категорий.

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За счёт своего благосостояния Samsung может вкладывать большие суммы в исследования и разработки, в том числе в сфере устройств хранения данных. На этой неделе компания представила очередной плод этих исследований. Это накопитель размером 2,5 дюйма под названием PM1731a. В нём применяется новая технология Zoned Namespace (ZNS) и флэш-память V-NAND шестого поколения.

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Благодаря применению ZNS накопитель Samsung может достичь близкого к 1 значения параметра WAF. Это значительно лучше по сравнению с этим параметром на других серверных SSD, где он обычно составляет 3-4. В результате накопитель сможет прослужить в 4 раза дольше традиционных SSD NVMe, а это снизит негативное влияние производства на экологию. ZNS даёт возможность задействовать весь доступный объём накопителя, убирая необходимость в избыточном выделение ресурсов.

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«ZNS позволяет группировать данные в зависимости от их использования и частоты доступа и сохранять их последовательно в независимых зонах на твердотельном накопителе. Избавившись от необходимости перемещать и переупорядочивать данные, твердотельные накопители ZNS могут значительно сократить количество операций записи, что снижает коэффициент усиления записи (WAF) накопителя. Это количество фактических операций записи, выполненных накопителем, по сравнению с затребованным операционной системой количеством записей».

Скорее всего в домашние компьютеры накопитель Samsung PM1731a не попадёт. Он создан для предприятий, где данные записываются в большем объёме, чем у обычных пользователей. Samsung обещает запустить промышленное производство накопителя во второй половине года. Цены пока неизвестны, но известны варианты ёмкости 2 ТБ и 4 ТБ.



