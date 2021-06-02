Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Наступил новый месяц, а значит вышел новый отчёт игрового сервиса Steam. В настоящее время наибольшее внимание приковывают к себе видеокарты, с доступностью которых сейчас большие проблемы. И всё же, лидерами роста по итогам месяца оказались карты последнего поколения RTX 3060 и RTX 3070. Также неплохо проявила себя GTX 1650.

реклама

Лидером остаётся GTX 1060, которая занимает эту позицию вот уже 3 с половиной 5 года. Правда, она находится на спаде и сейчас её доля составляет 8,95%. GeForce GTX 1650 показала прирост на 0,1% и приблизилась к занимающей второе место GTX 1050 Ti.

анонсы и реклама -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

GTX 1650 отлично выступила и в апреле. Если тенденция сохранится, в недалеком будущем она сможет выйти на первое место. Nvidia наращивает объём производства этой модели, поскольку более современные найти в продаже почти невозможно.

реклама

Также на 0,1% выросли доли RTX 3070 и RTX 3060. Вариант RTX 3060 для ноутбуков тоже входит в статистику с долей 0,21%.

RTX 3070 является лидером среди карт на архитектуре Ampere, занимая 16-е место. RTX 3080 (0,05%) и RTX 3090 (0,01%) показали небольшой прирост. Снова не видно видеокарт линейки AMD Radeon RX 6000.

В сегменте процессоров AMD несколько месяцев теряла позиции, но наконец смогла преодолеть отметку в 30%.

реклама

Среди операционных систем по-прежнему лидирует Windows 10 64 бит с долей 92,87%. Среди устройств виртуальной реальности лидером является Oculus Quest 2 с долей 29,3%, что на 10% превосходит идущую следом Oculus Rift S.



