Статистика Steam за май показывает популярность RTX 3060 и RTX 3070
Наступил новый месяц, а значит вышел новый отчёт игрового сервиса Steam. В настоящее время наибольшее внимание приковывают к себе видеокарты, с доступностью которых сейчас большие проблемы. И всё же, лидерами роста по итогам месяца оказались карты последнего поколения RTX 3060 и RTX 3070. Также неплохо проявила себя GTX 1650.
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Лидером остаётся GTX 1060, которая занимает эту позицию вот уже 3 с половиной 5 года. Правда, она находится на спаде и сейчас её доля составляет 8,95%. GeForce GTX 1650 показала прирост на 0,1% и приблизилась к занимающей второе место GTX 1050 Ti.
GTX 1650 отлично выступила и в апреле. Если тенденция сохранится, в недалеком будущем она сможет выйти на первое место. Nvidia наращивает объём производства этой модели, поскольку более современные найти в продаже почти невозможно.
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Также на 0,1% выросли доли RTX 3070 и RTX 3060. Вариант RTX 3060 для ноутбуков тоже входит в статистику с долей 0,21%.
RTX 3070 является лидером среди карт на архитектуре Ampere, занимая 16-е место. RTX 3080 (0,05%) и RTX 3090 (0,01%) показали небольшой прирост. Снова не видно видеокарт линейки AMD Radeon RX 6000.
В сегменте процессоров AMD несколько месяцев теряла позиции, но наконец смогла преодолеть отметку в 30%.
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Среди операционных систем по-прежнему лидирует Windows 10 64 бит с долей 92,87%. Среди устройств виртуальной реальности лидером является Oculus Quest 2 с долей 29,3%, что на 10% превосходит идущую следом Oculus Rift S.
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