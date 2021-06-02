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На этой неделе на выставке Computex бренд Dell Alienware представил новую линейку игровых ноутбуков Alienware X. Разработчики постарались увеличить эффективность системы охлаждения, чтобы сделать ноутбуки как можно более тонкими. При этом они продолжают предлагать высокую производительность.

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Alienware x15 и x17 используют последние поколения процессоров и видеокарт Intel и Nvidia. Среди них процессоры Intel серии H 11-го поколения вплоть до Core i9-11900H, а также мобильные видеокарты RTX 30 до RTX 3080. На Alienware x17 видеокарты будет потреблять до 165 Вт, на x15 только до 110 Вт из-за связанных с размером тепловых ограничений.

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Alienware x15 является одним из самых тонких игровых ноутбуков. Его толщина всего 15,9 мм, Dell называет его самым мощным в мире 15-дюймовым игровым ноутбуком толщиной менее 16 мм. Толщина 17-дюймового Alienware x17 минимум 20,9 мм, это самый тонкий ноутбук Alienware такого размера.





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Как сказано выше, разработчики постарались предложить улучшенное охлаждение. Используется технология охлаждения компании Cryo-Tech. Применяется новый запатентованный материал Element 31. Этот теплоотводящий материал находится между процессором и тепловыми элементами ноутбука. Dell обещает улучшение теплового сопротивления до 25%. Ноутбуки оснащены четырьмя вентиляторами, которые помогают втягивать прохладный воздух и выбрасывать горячий.

Поменялись некоторые другие элементы дизайна. Например, используются тёмные колпачки для клавиатуры, чтобы минимизировать блики экрана. Клавиатура доступна с дополнительными переключателями Cherry MX.

Предлагаются экраны Full HD с частотой обновления до 360 Гц, временем отклика 1 мс и технологией Nvidia G-Sync. Если вы хотите большее разрешение, есть вариант 4K 120 Гц на 17-дюймовой модели и версия Quad HD 240 Гц на 15-дюймовой. Самым дешёвым вариантом является Full HD 165 Гц.

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Другие спецификации включают в себя до 4 ТБ SSD в RAID 0, 64 ГБ памяти (только на x17) и множество портов, в том числе Thunderbolt 4, обычный USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1 и mini-DisplayPort (только на x17).

Пока в продажу поступают только дорогостоящие варианты, от $3399,99 за x15 и $3879,99 за x17. Полный набор опций будет доступен 15 июня, начиная с $1999 за x15 и $2099 за x17.

Наряду с этим Dell анонсирует Alienware m15 R6, цена будет начинаться с $1299,99. Dell G15 также будет доступен во всех вариантах 18 июня по цене от $949,99.

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