Intel анонсировала первый модем 5G M.2 для ноутбуков
В преддверии стартующей во вторник виртуальной выставки Computex компания Intel анонсировала свой первый продукт 5G совместно с MediaTek. Речь идёт о модеме формата M.2 5G под названием Intel 5G Solution 5000 для ноутбуков. Он упростит производителям ноутбуков внедрение этих модемов через стандартный интерфейс.
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Поддерживаются полосы частот ниже 6 ГГц, поддержка mmWave отсутствует. Также модем может подключаться к сетям 4G LTE и 3G WCDMA. Во многих регионах мира модем уже получил сертификаты операторов связи, что даёт возможность продавать в этих странах новые ноутбуки. Будут поддерживаться операционные системы Windows, Chrome OS, Linux.
MediaTek прошлым летом начала распространять образцы первого продукта Intel 5G на основе модема T700. Два этих производителя работали совместно с компанией Fibocom над получением сертификатов и одобрением регуляторов. Fibocom занимается также производством, продажами и распространением модулей 5G M.2.
Использование формата M.2 упрощает установку этих модемов в ноутбуках, но всё же процесс чуть сложнее, чем просто установка карты в слот. Для приёма сотового сигнала требуются антенны.
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Несмотря на то, что анонс состоялся ещё два года назад, Qualcomm сумела опередить своих конкурентов и неделю назад анонсировала собственные продукты 5G M.2 на основе модемов Snapdragon X62 и X65.
Что касается продуктов на Intel 5G Solution 5000, они в этом году появятся в ноутбуках Acer, ASUS, HP. В следующем году ожидается около 30 новых моделей.
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