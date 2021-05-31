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Intel анонсировала первый модем 5G M.2 для ноутбуков

Произошло это перед началом виртуальной выставки Computex
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В преддверии стартующей во вторник виртуальной выставки Computex компания Intel анонсировала свой первый продукт 5G совместно с MediaTek. Речь идёт о модеме формата M.2 5G под названием Intel 5G Solution 5000 для ноутбуков. Он упростит производителям ноутбуков внедрение этих модемов через стандартный интерфейс.

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Поддерживаются полосы частот ниже 6 ГГц, поддержка mmWave отсутствует. Также модем может подключаться к сетям 4G LTE и 3G WCDMA. Во многих регионах мира модем уже получил сертификаты операторов связи, что даёт возможность продавать в этих странах новые ноутбуки. Будут поддерживаться операционные системы Windows, Chrome OS, Linux.

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MediaTek прошлым летом начала распространять образцы первого продукта Intel 5G на основе модема T700. Два этих производителя работали совместно с компанией Fibocom над получением сертификатов и одобрением регуляторов. Fibocom занимается также производством, продажами и распространением модулей 5G M.2.

Использование формата M.2 упрощает установку этих модемов в ноутбуках, но всё же процесс чуть сложнее, чем просто установка карты в слот. Для приёма сотового сигнала требуются антенны.

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Несмотря на то, что анонс состоялся ещё два года назад, Qualcomm сумела опередить своих конкурентов и неделю назад анонсировала собственные продукты 5G M.2 на основе модемов Snapdragon X62 и X65.

Что касается продуктов на Intel 5G Solution 5000, они в этом году появятся в ноутбуках Acer, ASUS, HP. В следующем году ожидается около 30 новых моделей.


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