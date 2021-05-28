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Компания Samsung представила долгожданный планшет Galaxy Tab S7 FE с корпусом толщиной 6,3 мм. У него есть чехол-клавиатура Book Cover Keyboard, Book Cover и стилус S Pen в комплекте поставки. Доступны розовый, зелёный, серебряный и чёрный цветовые варианты.

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Планшет весит 608 г и обладает экраном с диагональю 12,4 дюйма. Сзади у него камера 8 Мп с автофокусом, передняя камера 5 Мп. Ёмкость батареи составляет 10090 мАч, поддерживается подзарядка мощностью 45 Вт. Имеются двойные стереодинамики с Dolby Atmos и AKG.

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Применяется 8-ядерный процессор, конфигурации памяти 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Можно поставить карту памяти microSD вместимостью до 1 ТБ. В разных странах будут разные конфигурации и цвета.

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Это же относится к наличию стандартов связи LTE/5G. Будет также модель только с Wi-Fi. 18 июня состоится релиз в Великобритании по цене 589 и 629 фунтов за версии 64 ГБ и 128 ГБ.



