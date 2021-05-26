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Несмотря на усиление конкуренции со стороны конкурентов вроде AMD и Apple, компания Intel в плане доходов остаётся крупнейшей в мире полупроводниковой компанией. Она единственная из входящих в топ-15 показала спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-4%), но объём продаж в $18,676 млрд позволяет на $2 млрд опережать идущую следом Samsung.

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Отчёт IC Insights о полупроводниковой отрасли за первый квартал показывает, что доходы пятнадцати крупнейших компаний выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если бы Intel осталась на прежнем уровне, эта цифра составила бы 29%. Тринадцать компаний продемонстрировали двузначный рост, тогда как Intel упала с $19,5 млрд в первом квартале 2020 года до $18,676 млрд в первом квартале 2021 года. Высокий спрос стал главной причиной роста доходов компаний.

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Как уже говорилось выше, на втором месте находится Samsung. У неё доходы выросли на 15% до $16,152 млрд, а TSMC заняла третье место с приростом 25% до $12,911 млрд.

Компания с наибольшим годовым приростом стала новичком топ-15 и это AMD. Объём продаж компании на сумму $3,445 млрд вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря чему была занято 11-е место вместо прошлогоднего 18-го. AMD бросает вызов Intel с момента выпуска своих первых процессоров Ryzen, хотя впереди ещё много работы. Глава компании недавно заявила, что будет отдавать приоритет высокопроизводительным процессорам вместо более дешёвых из-за дефицита компонентов.

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IC Insights отмечает, что в список входят восемь производителей со штаб-квартирами в США, по два в Южной Корее, Тайване и Европе и одна из Японии. Ещё шесть компаний не обладают собственными фабриками - Qualcomm, Broadcom, Nvidia, MediaTek, AMD и Apple. TSMC оказалась единственным предприятием, которое занимается исключительно производством.



