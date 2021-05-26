Из-за дефицита AMD выпускает бюджетные процессоры в последнюю очередь
Во время конференции J.P. Morgan на этой неделе генеральный директор AMD Лиза Су признала очевидное: в условиях дефицита полупроводниковых продуктов AMD уделяет приоритетное внимание поставкам процессоров и видеокарт более высокого уровня с более высокой маржой.
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На вопрос Харлана Сур из J.P. Morgan, сможет ли компания поставлять больше, если у неё будет больше производственных мощностей, Су ответила: «Мы можем сказать, что спрос превышает предложение. Есть сферы, которые мы оставляем без внимания. Если посмотреть на некоторые сегменты рынка ПК, вроде бюджетного, мы отдаём приоритет коммерческим продуктам более высокого уровня, игровым процессорам и т.п.».
Это подтверждается тем фактом, что вполне удачные процессоры AMD Ryzen 5000 для настольных ПК, выпущенные ещё в ноябре, по-прежнему доступны далеко не всем желающим. Ещё не состоялся анонс бюджетных Ryzen 3, не говоря о начале поставок.
Что касается видеокарт, в нынешние времена очевидно, что максимальным спросом пользуются самые производительные и дорогие из них. Новые видеокарты серии Radeon 6000 на архитектуре RDNA 2 включают в свой состав Radeon RX 6900 XT стоимостью более $1000, а самым скромным из доступных на данный момент GPU является Radeon RX 6700 XT за $380. Это заметно дороже цены около $250, которая прежде считалась самой востребованной.
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С другой стороны, в последние недели увеличилась доступность высокопроизводительных процессоров Ryzen 5000, а AMD уже представила более дешёвый APU Ryzen 3 со встроенной графикой Radeon для выпуска в конце года. Глава компании обещает расширять доступность продуктов в течении следующих кварталов.
Пока же сборщики бюджетных ПК предпочитают процессоры Intel Core 10-го или 11-го поколений, хотя в минувшее десятилетие процессоры AMD среди них были более востребованными.
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