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Очередная версия браузера Microsoft Edge сделает его самым производительным в системе Windows 10. Таким мнением Microsoft поделилась на конференции разработчиков Build 2021. В Edge 91 будет ряд новых функций, в том числе вырастет скорость загрузки и появятся спящие вкладки. Релиз браузера состоится на этой неделе.

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Ускорение запуска представили в марте и данная функциональность работает за счёт «запуска основного набора процессов Microsoft Edge в фоновом режиме». Предположительно, дополнительные ресурсы расходоваться не будут, если окна браузера Edge открыты. Компания утверждает, что эта функция увеличила скорость запуска до 41%.

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В предстоящей сборке Microsoft представит функцию «спящие вкладки», которая переводит рекламу в спящий режим, когда происходит переход на другую вкладку. Это должно повысить производительность браузера и освободить память для других приложений, поскольку реклама может сильно загружать память и процессор.

Microsoft перешла на Chromium в начале 2020 года и недавно старая версия браузера была исключена из Windows 10. С момента перехода Microsoft отправила 5300 предложений в проект Chromium, которые принесут пользу всем браузерам на основе Chromium, включая сам Chrome.

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В марте Google выпустила Chrome 89 с аналогичным акцентом на экономию памяти и скорость загрузки. Браузеры известны большим расходом ресурсов. Chrome использует 4,5 ГБ памяти с 25 открытыми вкладками. Совместными усилиями Microsoft и Google могут улучшить ситуацию.



