Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft называет Edge лучшим браузером Windows 10

Неиспользуемые вкладки теперь экономят ресурсы
[ ] для раздела Блоги
8
RTX 3060 - все больше и больше в наличии
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Куча RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Очередная версия браузера Microsoft Edge сделает его самым производительным в системе Windows 10. Таким мнением Microsoft поделилась на конференции разработчиков Build 2021. В Edge 91 будет ряд новых функций, в том числе вырастет скорость загрузки и появятся спящие вкладки. Релиз браузера состоится на этой неделе.

реклама

Ускорение запуска представили в марте и данная функциональность работает за счёт «запуска основного набора процессов Microsoft Edge в фоновом режиме». Предположительно, дополнительные ресурсы расходоваться не будут, если окна браузера Edge открыты. Компания утверждает, что эта функция увеличила скорость запуска до 41%.

анонсы и реклама
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

В предстоящей сборке Microsoft представит функцию «спящие вкладки», которая переводит рекламу в спящий режим, когда происходит переход на другую вкладку. Это должно повысить производительность браузера и освободить память для других приложений, поскольку реклама может сильно загружать память и процессор.

Microsoft перешла на Chromium в начале 2020 года и недавно старая версия браузера была исключена из Windows 10. С момента перехода Microsoft отправила 5300 предложений в проект Chromium, которые принесут пользу всем браузерам на основе Chromium, включая сам Chrome.

реклама

В марте Google выпустила Chrome 89 с аналогичным акцентом на экономию памяти и скорость загрузки. Браузеры известны большим расходом ресурсов. Chrome использует 4,5 ГБ памяти с 25 открытыми вкладками. Совместными усилиями Microsoft и Google могут улучшить ситуацию.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft edge
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
8
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
37
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
34
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
24

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 37
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 34
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 24
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

10 смартфонов Xiaomi и Redmi сломались после обновления MIUI 12.5 Stable
9
Разработчики Chia Coin попросили майнеров перестать добывать монеты на обычных накопителях SSD
34
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 17 месяцев
24
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
44
Redmi Note 7 Pro, Mi 9, Mi 8 и другие 57 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 в июне 2021 года
2
Илон Маск может являться держателем кошелька с 36 миллиардами Dogecoin
15
Революционные камеры Xiaomi запущены в массовое производство
4
Владельцы Биткотнов за несколько дней потеряли $14.2 миллиарда продавая криптовалюту по низкой цене
19
После встречи с Илоном Маском майнеры обязались перейти на возобновляемые источники энергии
52
В сеть попало изображение контактов процессоров AMD Ryzen 7000
44
73 смартфона и планшета Samsung получат прошивку One UI 4.0 на Android 12
+
Розничные цены обновленных GeForce RTX 3060 оказались выше рекомендованных для RTX 3080
11
Redmi Note 10 Pro и ещё 12 смартфонов Xiaomi сломались после обновления MIUI 12
1
Камеры Galaxy S21 Ultra лучше, чем iPhone 12 Pro Max, по крайней мере, так думает Samsung
3
Сегодня состоится релиз браузера Chrome 91
6
Xiaomi Redmi Note 10 Pro фотографирует на уровне iPhone Xs Max и лучше, чем ASUS ZenFone 6
2
Блогер Ивангай стал лицом Lineage 2 Essence
25
Выпущена материнская плата с процессорным сокетом на обратной стороне
8
NVIDIA готовится прекратить поддержку видеокарт на архитектуре Kepler
7
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещённого контента
199

Популярные статьи

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
37
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
107
Waifu2X (DeadSix27, OpenCL/CV) - увеличение разрешения изображений в аниме стиле используя ИИ
34
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
8
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4

Сейчас обсуждают

dimkahon
18:46
Я бы даже сказал не чутка, а прилично повыше. Знает значение слова "нативный".
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
SATelit
18:45
При том публично на главной площади города, но перед сроком при людно садить на бутылку и с ней на зону отправлять...
Майнерам запретили добывать криптовалюту не только в Китае, но и в Иране
Опричник
18:44
>специфические инструменты, не нативные для винды< Ну и где тут "домохозяйка"? Это уже чутка повыше будет.
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
evsapelkin
18:44
за 1 лямчик так и быть подпишусь и даже с этих денег куплю себе консольку их , а потом подарю ребенку из бедной семьи .
Sony потратит $18 млрд на развитие в стремлении получить миллиард подписчиков
Mr. Night
18:35
Вовремя я свой срадеон рх5700хт спулил))))
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
x53data
18:33
Самое интересное будет если в элычарные видеокарты вместе с защитой и конским ценником еще и микрофризы подвезут.
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
Red Cat
18:32
Компания Сяоми, телефоны которой гопает компашка алкашей под вашей парадной ☝️🙂 а ещё они временами проводят рекламные кампании 😎
США признали, что Xiaomi не является военной кампанией коммунистического Китая
Aleksander Ivanov
18:31
я и есть та самая сферическая домохозяйка. почти не играю, плюс, не буду скрывать, время от времени специфические инструменты, не нативные для винды.
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
nonses84
18:26
Да эти движки, для лентяев и рукожопов. Которые просто хотят накопиться на лохах.
Сегодня Epic Games представит новые подробности об игровом движке Unreal Engine 5
HPDDLXPLD
18:23
Adguard тема!
Microsoft называет Edge лучшим браузером Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем