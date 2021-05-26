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Желающие приобрести планшет в первую очередь смотрят на iPad, затем на модели производства Samsung. Однако, на Android есть ещё один популярный производитель, а именно Lenovo. В первую очередь спрос на её планшеты обеспечивает невысокая цена.

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Китайский производитель представил сразу три новые модели. Lenovo Pad Pro 2021 стал первым в мире планшетом на процессоре Snapdragon 870. Он обладает экраном OLED размером 11,5 дюйма с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 90 Гц.

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Pad Pro 2021 поддерживает Dolby Vision и HDR10, а также четыре динамика JBL с Dolby Atmos. Батарея 8600 мАч обещает до 15 часов воспроизведения видео или 8 часов работы в интернете. Также есть быстрая подзарядка Quick Charge 3.0 мощностью до 20 Вт.

Среди других характеристик можно назвать 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ хранилища, две камеры (13 Мп и 5 Мп), переднюю камеру 8 Мп и сканер отпечатков пальцев сзади. Всё это предлагается по цене $390 долларов, если сделать предварительный заказ до 31 мая в Китае.

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Другим планшетом является Lenovo Pad Plus 11. Он работает на Snapdragon 750G, памяти 6 ГБ, хранилище 128 ГБ. Экран здесь 11 дюймов LCD с разрешением 2000 x 1200 и частотой 60 Гц. Ёмкость батареи составляет 7700 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Продолжительность работы до 12 часов при воспроизведении видео и столько же при просмотре веб-страниц.

Основная камера 13 Мп, передняя 8 Мп. Планшет доступен для предварительного заказа всего за $250 до 31 мая.

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Наиболее дешёвым стал Pad 11. Характеристики похожи на Pad Plus 11, только процессор Snapdragon 662 вместо Snapdragon 750G. Конфигурация памяти составляет 4 ГБ и 64 ГБ.

Lenovo Pad 11 доступен в Китае всего за $170. Остаётся надеяться, что добираясь до России, они не слишком подорожают.



