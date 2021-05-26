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Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на конференции разработчиков Build упомянул следующее обновление Windows 10. Он назвал его одним из самых значительных обновлений Windows за последние 10 лет. Также было сказано, что среди прочих и сам Наделла занимается тестированием этой версии. По его словам, она откроет новые экономические возможности для разработчиков и создателей контента.

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Наделла наверняка имеет в виду Windows 10 21H2. Это версия Windows, которую планируется выпустить осенью под кодовым названием Sun Valley. Раньше такими словами Наделла мог говорить о Windows 10X. Это упрощённый вариант Windows, изначально запланированный к запуску вместе с устройством Surface Neo. Недавно Microsoft заявила, что прекратила работу над Windows 10X в пользу Windows 10. Теперь сомнительно и появление Surface Neo.

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Хорошая новость заключается в том, что Microsoft применит код из Windows 10X в Windows 10, оставив несколько функциональных возможностей для 21H2. Microsoft уже продемонстрировала несколько вероятных функций в составе предварительных сборок Windows 10 Insider. Среди прочего это обновление пользовательского интерфейса с новыми системными значками, некоторые изменения в меню «Пуск» и автоматическая поддержка HDR для ПК. Правда, поскольку это предварительные сборки, до появления финального варианта новые функции могут не дожить.

Обновления Windows за последние примерно полтора года были не самыми увлекательными, гораздо менее амбициозными, чем Windows 10 Creators Edition и другие более ранние версии. Впрочем, мнения пользователей по этому вопросу разделяются. Они довольны стабильностью, когда всё остается как есть, а другие хотят изменений.

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