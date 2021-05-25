Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Прошло больше месяца с момента появления браузера Chrome 90 с поддержкой новых интерфейсов прикладного программирования дополненной реальности и кодирования AV1. Во вторник состоялся финальной версии браузера Chrome 91. Тут будет улучшенный File System Access API и поддержка автоматической передачи одноразовых паролей (OTP) из СМС в iframe из разных источников в интернете.

реклама

Google утверждает, что улучшение WebOTP запрашивали многочисленные сообщества разработчиков, включая Shopify и iCloud, которые заинтересованы в использовании этой возможности для своих сервисов. File System Access API станет более удобным для пользователей. Сайты смогут предлагать возможность давать названия файлам и указывать местоположение при сохранении и загрузке.

В Chrome 90 должна была появиться возможность вставлять файлы только для чтения из буфера обмена вместо перетаскивания и отпускания. В итоге данная возможность предлагается в Chrome 91.

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

В Chrome 90 был заблокирован порт 554 для HTTP, HTTPS и FTP-серверов, а теперь и порт 10080 будет заблокирован по той же причине. Это уменьшает риск атак NAT Slipstream 2.0. Появилась поддержка безопасных запросов WebSocket через соединения HTTP/2.

реклама

В июне прекращается поддержка приложений Chrome. В связи с этим предлагаются новые API, позволяющие разработчикам переносить свои приложения в интернет с сохранением функциональности.

Для разработчиков появилась поддержка очень популярного правила CSS @counter-style. Оно даёт возможность указывать спецификации и использовать стили счётчиков в маркерах списков и счетчиках CSS. Кроме того, теперь поддерживаются модули JSON. Это позволяет разработчикам статически импортировать JSON вместо того, чтобы полагаться на функцию fetch (), которая извлекает его динамически. Соответственно, теперь присутствует встроенный синтаксис Import Assertions, что позволяет передавать больше информации в операторе импорта.

Что касается соответствия установленным веб-стандартам, большинство браузеров не соблюдают атрибут media для link[rel="icon"], даже если в спецификациях HTML сказано, что они должны это делать. Chrome 91 будет учитывать этот атрибут в соответствии со спецификациями. В браузере также будет установлен флаг, позволяющий разработчикам использовать классические блоки статического инициализатора. Кроме того, это даст возможность проверять наличие частного поля в объекте.

Chrome 91 может повысить производительность некоторых приложений WebAssembly, позволяя им использовать одну инструкцию и множество данных (SIMD), что обеспечивает параллелизм на уровне данных. Кроме того, в браузере будет реализована структура протокола WebTransport, поддерживающая клиент-серверный API для безопасной мультиплексной передачи данных. Chrome 91 включит модули ES в сервис-воркерах.

реклама

Разработчики будут иметь возможность включать и отключать адаптивную скорость передачи пакетов при потоковой передаче аудио и видео из своих приложений для улучшения взаимодействия. Некоторые нестандартные события JS удаляются из Chrome, в качестве альтернативы рекомендуются Input Events. Ещё одно усовершенствование для разработчиков - это доступ к GravitySensor API. Хотя потребители и разработчики могут использовать показания других сенсоров, таких как акселерометр, Google считает, что этот API будет расходовать мало вычислительных ресурсов и предоставит более точные значения.

Если браузер Chrome уже установлен на вашем компьютере, он может быть обновлён автоматически. Для запуска обновления вручную необходимо перейти в раздел Справка > О браузере Google Chrome. Следом выйдет версия Chrome 92, которая в настоящее время находится на канале разработчиков. Её бета-версия запланирована на 3 июня, а финальная версия ожидается 20 июля.



