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В приложении Google Фото скоро появится новая функциональная возможность. Речь идёт о создании защищённых паролем папок, где будут храниться избранные фотографии. Хотя многие не любят ставить слова «Google» и «конфиденциальность» в одном предложении, в данном случае компания даёт возможность защитить свои данные от посторонних.

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У многих бывало так, что они дают кому-то в руки свой смартфон с определённой открытой фотографией, и этот кто-то начинает прокручивать остальные изображения. Именно от такой неприятности и избавит заблокированная папка. Она спрятана от посторонних, а если даже найти её, нужно будет ввести пароль.

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Данная папка не показывается вместе с остальными фотографиями в Google Фото и других похожих приложениях. Доступ к ней даётся в отдельном месте. На iPhone тоже есть скрытые альбомы, но они не защищены паролями, отпечатками пальцев и лицевым распознаванием. Для Google это очень хорошо, поскольку Google Фото с зашифрованной папкой можно поставить и на iPhone.

Сначала функциональность появится на аппаратах Pixel, а позднее в этом году на смартфонах Samsung.

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