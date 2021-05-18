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Во вторник компания Panasonic представила планшет под названием Toughbook S1. Это очередной представитель данной линейки устройств повышенной прочности, на этот раз 7-дюймовый Android-планшет. Ранее компания уже начала продажи 10-дюймового Toughbook A1, 7-дюймового L1, 5-дюймового T1 и 4,7-дюймового N1. Все они также работают на Android.

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Среди усовершенствований новой модели можно отметить батарею. Её можно менять без выключения устройства. Происходит это за счёт вспомогательной небольшой батареи, которой хватает на 45 секунд работы. Такая возможность уже была в более крупных планшетах, а теперь в компактном. Стандартный аккумулятор обеспечивает 9 часов работы, а версия с увеличенной батареей работает 14,5 часов.

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Наличие сертификата FirstNet позволяет экстренным службам подключаться к полосе 14, которая зарезервирована для них. Разработчики пишут, что подобный планшет может быть востребованным в сфере транспорта и логистики, производства и полевых услуг, где эффективность и надёжность имеют важное значение.

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Есть также сертификат MIL-STD-810H. Планшет выдерживает падение на бетон с высоты 1,5 м. Ещё есть защита от воды и пыли IP65 и IP67, возможность работать в перчатках толщиной до 5 мм. Экран реагирует на касания, даже когда он влажный. Яркость экрана составляет 500 нит.

Доступен разъём USB Type-A, сканер штрих-кода, поддержка программного пакета Panasonic performance+ для корпоративных клиентов. Применяется 8-ядерный процессор Snapdragon 660, объём оперативной памяти 4 Гб, хранилище 64 Гб. Есть поддержка карт памяти microSD. Установлена версия системы Android 10.

За такие достаточно скромные характеристики придётся заплатить от $2499.

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