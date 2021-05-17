Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Приложение Clubhouse впервые появилось в марте 2020 года на платформе iOS, что означает аппараты iPhone. В этой программе есть выступающие и слушатели в аудиочатах, но нет видеозвонков. В группах может быть до 5000 участников. Можно сказать, что это современный вариант радиопередач.

реклама

Недавно состоялся релиз бета-версии приложения для Android. Она была доступна только на территории США, но теперь говорится о появлении в других странах. Во вторник сервис станет доступным в Бразилии, Японии и России, в четверг в Индии и Нигерии, в конце недели в остальных странах.

анонсы и реклама 65% скидки в Ситилинке, смотри 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Как и прежде, стать участником сервисом можно только через приглашение от существующего участника. Несмотря на это ограничение, за год существования число пользователей достигло 10 млн. Этот успех не прошёл мимо других крупных технологических компаний, которые наперебой предлагают конкурирующие сервисы.

В Clubhouse успели выступить многие знаменитостей, в первую очередь американские. Именно это мотивирует обычных людей стать участником и именно это привело к тому, что после последнего этапа финансирования платформу оценили более чем в $4 млрд.

реклама

Как обычно в последнее время, среди известных людей наибольшую активность здесь проявляет Илон Маск. В том числе он говорит и о криптовалютах. В зависимости от его слов курс периодически растёт или снижается.



