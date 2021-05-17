Clubhouse анонсирует международный релиз Android-приложения
Приложение Clubhouse впервые появилось в марте 2020 года на платформе iOS, что означает аппараты iPhone. В этой программе есть выступающие и слушатели в аудиочатах, но нет видеозвонков. В группах может быть до 5000 участников. Можно сказать, что это современный вариант радиопередач.
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Недавно состоялся релиз бета-версии приложения для Android. Она была доступна только на территории США, но теперь говорится о появлении в других странах. Во вторник сервис станет доступным в Бразилии, Японии и России, в четверг в Индии и Нигерии, в конце недели в остальных странах.
Как и прежде, стать участником сервисом можно только через приглашение от существующего участника. Несмотря на это ограничение, за год существования число пользователей достигло 10 млн. Этот успех не прошёл мимо других крупных технологических компаний, которые наперебой предлагают конкурирующие сервисы.
В Clubhouse успели выступить многие знаменитостей, в первую очередь американские. Именно это мотивирует обычных людей стать участником и именно это привело к тому, что после последнего этапа финансирования платформу оценили более чем в $4 млрд.
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Как обычно в последнее время, среди известных людей наибольшую активность здесь проявляет Илон Маск. В том числе он говорит и о криптовалютах. В зависимости от его слов курс периодически растёт или снижается.
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