Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Популярное с недавних пор приложение с аудиочатами под названием Clubhouse в настоящее время доступно только на устройствах Apple. Ранее разработчики Clubhouse сообщали, что собираются сделать сервис доступным на Android. Похоже, что скоро появится бета-версия приложения.

реклама

В блоге разработчиков есть информация, что была запущена черновая бета-версия приложения. Полноценный релиз окончательного варианта программы пока не начался.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

В блоге говорится следующее: «Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать новых пользователей Android в Clubhouse в ближайшие недели». Это может означать, что приложение выпустят в мае или июне. Май соответствует предыдущим данным.

Вопрос заключается в том, сможет ли программа оказаться на Android такой же популярной, как на iOS. Конкуренты не собираются сдаваться без боя и предложили аналогичные сервисы в Twitter, Instagram, Reddit и Telegram. В результате у пользователей Android недостатка выбора не наблюдается.

реклама

Подобная проблема в своё время была у Snapchat, которая также пренебрегала Android, а конкуренты успели перехватить инициативу.



