Clubhouse начинает тестировать раннюю бета-версию приложения на Android
Популярное с недавних пор приложение с аудиочатами под названием Clubhouse в настоящее время доступно только на устройствах Apple. Ранее разработчики Clubhouse сообщали, что собираются сделать сервис доступным на Android. Похоже, что скоро появится бета-версия приложения.
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В блоге разработчиков есть информация, что была запущена черновая бета-версия приложения. Полноценный релиз окончательного варианта программы пока не начался.
В блоге говорится следующее: «Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать новых пользователей Android в Clubhouse в ближайшие недели». Это может означать, что приложение выпустят в мае или июне. Май соответствует предыдущим данным.
Вопрос заключается в том, сможет ли программа оказаться на Android такой же популярной, как на iOS. Конкуренты не собираются сдаваться без боя и предложили аналогичные сервисы в Twitter, Instagram, Reddit и Telegram. В результате у пользователей Android недостатка выбора не наблюдается.
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Подобная проблема в своё время была у Snapchat, которая также пренебрегала Android, а конкуренты успели перехватить инициативу.
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