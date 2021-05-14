Twitter внедряет поиск в личные сообщения в Android-приложении
Компания Twitter ещё в 2019 году тестировала поиск в личных сообщениях. Он позволял желающим проще искать отправителя определённого сообщения. С тех пор функциональность была доступна в приложении на iOS и в веб-версии сервиса.
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Теперь разработчики сообщают, что поиск в личных сообщениях доступен и на платформе Android. Хотя ждать пришлось долго, Android получает усовершенствованную версию этой функциональности. Искать можно будет не только по отправителю, но и по содержимому. Причём искать можно даже среди старой переписки, а не только в недавней.
Расширенные возможности появятся позднее в этом году. В результате и обладатели Android-устройств смогут находить в Twitter сообщения, которым уже много месяц или даже лет. Для этого не нужно будет просматривать все сообщения, как было прежде.
Это очередное обновление функции личных сообщений Twitter. В прошлом году у неё изменился интерфейс и сообщения обосновались в правом нижнем углу веб-версии сервиса. Теперь отправлять и читать личные сообщения можно будет без необходимости покидать временную ленту и переходить на вкладку сообщений.
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