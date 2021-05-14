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В четверг компания Lenovo представила ряд аксессуаров, которые вошли в состав нового суббренда Lenovo Go. Первыми представителями стали беспроводная мышь и портативный аккумулятор.

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Продукты в рамках этого бренда должны обеспечить повышение производительности труда на ходу. Они предназначаются для гибкой работы, что особенно актуально во время карантина и работы из дома. Портативный аккумулятор Lenovo Go USB-C обладает ёмкостью 20000 мАч и выходной мощностью 65 Вт. Это даёт возможность как минимум один раз подзарядить ноутбук до максимума. Одновременно можно заряжать три устройства, для чего есть два порта USB-C и один порт USB-A. Сам портативный аккумулятор полностью заряжается за 3 часа. Когда заряжается он, от него можно заряжать одновременно два устройства.

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Что касается беспроводной мыши, её можно подключить к трём устройствам посредством USB-C или Bluetooth. Ёмкость батареи в ней составляет 380 мАч, что обеспечивает 2 месяца работы без подзарядки. Поддерживается стандарт беспроводной подзарядки Qi, на подзарядку уходит полтора часа. За 15 минут можно зарядить мышь на неделю работы.

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Стоимость мыши составляет $60, портативного аккумулятора $90. В этом году Lenovo собирается анонсировать новые аудиосистемы, где будут решены проблемы окружающего шума, высокое качество звука и простота использования.



