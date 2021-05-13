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Очередной прогноз говорит о спаде показателей рынка видеоигр по итогам нынешнего года. Виновата в этом будет пандемия коронавируса. При этом рынок игр должен быстро вернуться на путь роста и в 2023 году на нём прогнозируется доход в $200 млн.

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Отчёт компании Newzoo говорит, что 2,9 млрд любителей видеоигр по всему миру в этом году позволят рынку заработать $175,8 млрд. Это означает снижение на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Значит, на рынке видеоигр впервые наблюдается спад.

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Никому не нравится видеть падение показателей, но прошлый год был особенным. Пандемия и карантины привели к тому, что люди засели по домам и играли, как никогда прежде. Кроме того, в прошлом году состоялся релиз игровых консолей PS5 и Xbox Series X/S, что тоже привело к росту показателей. В прошлом году рынок видеоигр заработал $177,8 млрд, это на 23,1% лучше результата 2019 года.

Таким образом, рынок видеоигр выиграл от пандемии в 2020 году, но сейчас наблюдаются проблемы из-за дефицита чипов и ряда других факторов. В этом году от рынка компьютерных игр ожидают сокращения на 1,7% до $35,9 млрд. $33,3 млрд будут израсходованы на скачиваемые и коробочные игры, $2,6 млрд на игры в браузере. Доходы от консольных игр могут снизиться на 8,9% до $49,2 млрд.

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Дефицит чипов ожидается как минимум до конца нынешнего года, а то и дольше. Sony уже сообщила, что спрос на PlayStation 5 превышает предложение и так будет в том числе в следующем году. Отмена карантинов может привести к оттоку геймеров, когда люди вернутся на работу и к активному отдыху.

Впрочем, некоторые сегменты рынка видеоигр будут расти и в этом году. Мобильные игры и игры для планшетов вырастут на 4,4% до $90,7 млрд. Вот только запрет Apple идентификаторов для рекламодателей может снизить интерес разработчиков к мобильным устройствам.

В 2023 году ожидается рост рынка видеоигр до $204,6 млрд. Мобильные игры будут самым быстрорастущим сегментом.

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