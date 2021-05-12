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Германия запретила компании Facebook осуществлять сбор пользовательских данных в приложении WhatsApp на своей территории. Гамбургская комиссия по защите данных и свободе информации (HmbBfDI) считает, что обновлённая политика сбора данных и попытки заставить пользователей принять их нарушают общие правила защиты данных (GDPR).

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Комиссар HmbBfDI Йоханнес Каспар в пресс-релизе пишет, что Facebook неоднократно была замечена в нарушении конфиденциальности пользователей. Можно вспомнить скандал с Cambridge Analytica и недавнюю утечку данных более чем 500 млн учётных записей. Он опасается, что непрозрачная рекламная политика в WhatsApp повлияет на предстоящие в сентябре выборы в Германии.

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«Эти случаи указывают на масштабы массового составления пользовательских профилей. Это затрагивает не только конфиденциальность, но и потенциально позволяет использовать созданные профили для оказания влияния на голосование». В выборах в Германии будут участвовать почти 60 млн пользователей WhatsApp.

HmbBfDI выпускает трёхмесячный запрет на сбор данных приложением WhatsApp. Организация просит Европейский комитет по защите данных (EDPC) вынести аналогичное решение на европейском уровне. Если EDPC решит, что WhatsApp нарушает GDPR, может быть введён постоянный запрет. Он может существовать до тех пор, пока WhatsApp не изменит свою политику.

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В Facebook обвинения отрицают. Там говорят о непонимании правил WhatsApp и не собираются отказываться от их введения.

Недавно стало известно, что если пользователи не согласятся с новой политикой, их аккаунты не будут удалены. Вместо этого постоянно будут отображаться всплывающие окна и функциональность приложения постепенно будет сокращаться. В результате пользоваться им станет почти невозможно.

Каспар противостоит WhatsApp не в первый раз. В 2016 году он потребовал от Facebook прекратить собирать данные в мессенджере. Тогда компания пошла навстречу, но в этот раз уступать не собирается.

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