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Появилась информация, что выходящие в нынешнем году процессоры Alder Lake будут представлять собой самый большой за последнее время прорыв. Подтверждаются некоторые предыдущие сведения и появились данные о времени запуска.

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Довольно долго у Intel не было процессоров с поддержкой PCIe 4.0 для полноценной конкуренции с Ryzen. Компания не хочет повторять это упущение и собирается стать первой с поддержкой стандартов PCIe 5.0 и DDR5. За последние несколько недель Intel рассказала партнёрам о релизе Alder Lake. Все процессоры должны поддерживать PCIe 5.0, но не на всех материнских платах будет DDR5.

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Alder Lake будут поддерживать и память DDR4, поэтому производители материнских плат смогут принять решение самостоятельно. DDR5 и DDR4 не могут поддерживаться одновременно, хотя для покупателей это было бы отличным решением. На платах подешевле могут предлагать поддержку DDR4, на флагманских моделях более современную память. Впрочем, DDR5 пока является дефицитным товаром.

Появление процессоров ожидается в нынешнем ноябре. Не исключено, что до тех пор сроки будут изменены, причём необязательно в сторону увеличения.

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Кристалл этих процессоров будет прямоугольным, поэтому сокет LGA 1700 будет сильно отличаться от существующих сокетов LGA. В результате потребуются новые кулеры. Похоже, что вслед за AMD Intel собирается использовать сокеты вне зависимости от платформы. Это значит, что процессоры будущих поколений смогут устанавливаться в один сокет.

Alder Lake будут задействовать принцип big.LITTLE и должны противостоять линейке чипов Apple M. Хотя Tiger Lake легко превзойдут M1 по одноядерной производительности (Cinebench), а предстоящий 8-ядерный чип превзойдёт его и в многоядерной нагрузке, недостатком является отставание в плане энергоэффективности. Маленькие ядра Alder Lake смогут решить эту проблему. В таком случае Intel сможет вернуть себе лидерство по производительности на единицу энергопотребления.



