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В Соединенных Штатах, а также по всему миру, разработчики мобильных приложений и рекламодатели столкнулись с ожидаемой проблемой на аппаратах iPhone. Опубликованные на этой неделе аналитические данные указывают, что после выпуска обновления iOS 14.5 отслеживание пользователей ради показа целенаправленной рекламы остаётся отключенным в 96% случаев.

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Релиз этой версии iOS состоялся в конце апреле. В ней появилась политика «Прозрачность отслеживания приложений». Приложения на iPhone, iPad и Apple TV должны спрашивать у пользователей разрешение на активацию IDFA (ID для рекламодателей) для отслеживания активности в приложениях для сбора данных с целью показа рекламы.

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Многочисленные компании вроде Facebook не обрадовались такому новшеству. Они задействует пользовательские данные для эффективного отображения рекламы на основе интересов. В Facebook утверждают, что это повредит малому бизнесу по всему миру. После этого глава Apple Тим Кук на посвящённой конфиденциальности данных конференции раскритиковал модель ведения бизнеса Facebook.

Компании должны соблюдать новую политику Apple, иначе их приложения будут удалены из магазина. В некоторых приложениях появились уведомления, где объясняется, почему пользователям следует разрешать слежку.

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Статистику собрала фирма Flurry Analytics, принадлежащая американскому оператору мобильной связи Verizon. Данные собраны на основе более миллиона приложений и будут обновляться ежедневно. Пока соглашаются включить отслеживание только 4% пользователей в США и 12% по всему миру. Это намного меньше ожидавшегося рекламодателями показателя. Пока нет статистики по разным типам приложений, но можно рассчитывать на её появление в будущем.