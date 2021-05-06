Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

При регистрации учётной записи Google будет по умолчанию предлагается двухфакторная аутентификация

К паролям будет добавлена более надёжная защита
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Большинство специалистов по информационной безопасности считают, что двухфакторная аутентификация (2FA) должна включаться везде, где она поддерживается. В Google думают так же и потому вскоре при создании учётной записи Google двухфакторная аутентификация будет предлагаться автоматически.

реклама

Отчасти это можно рассматривать как замену паролей, которые в Google некоторые воспринимают как главную угрозу безопасности учётных записей в интернете. Базы данных с паролями постоянно крадут и взламывают, а сложный пароль невозможно запомнить. В результате многие или создают простые пароли, или используют одни и те же пароли в разных аккаунтах, или то и другое, что хуже всего. Если один пароль попадёт к злоумышленникам, есть риск, что они смогут проникнуть в учётные записи пользователей на разных сайтах.

В учётных записях у Google двухфакторная аутентификация есть, но до сих пор она не была обязательной. Теперь при регистрации новой учётной записи Google двухфакторная аутентификация будет предлагаться автоматически, если учётные записи соответствующим образом настроены. При желании пользователи смогут отказаться от этого.

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Соответствующим образом настроены означает наличие информации для восстановления доступа к аккаунту, вроде номера телефона или адреса вспомогательной электронной почты.

реклама

Google в настоящее время даёт возможность импортировать пароли из других браузеров и менеджеров паролей в собственный менеджер паролей. Ещё Google умеет генерировать пароли при создании нового аккаунта на сайтах и сервисах через браузер Chrome. Опция Google Password Checkup в веб-версии и в системе Android позволяет узнать, нет ли ваших паролей среди украденных. Это позволит вовремя заменить их на другие.

В конечном счёте Google надеется полностью избавиться от паролей и использовать более надёжные варианты защиты.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google безопасность
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
20
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
69
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
14
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
48
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
25
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 25
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 69
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Добыча Chia Coin оказалась в несколько раз выгоднее Эфира, а цены на SSD будут расти – Tomshardware
68
Майнинг Эфириума стал значительно прибыльнее, а доходы шахтёров за несколько дней выросли на 30%
43
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 7 и ещё 21 смартфон Xiaomi не получат прошивку MIUI 13
12
78 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13
+
Microsoft повысила производительность ПК и решила проблему с загрузкой CPU в новом патче Windows 10
3
Налоговая США обязала биржи раскрыть личности держателей криптовалюты и доходы за 5 лет
137
Рост курса Эфириума до $3500 привёл к рекордным потерям инвесторов в размере $530 миллионов
19
Tesla теряет крупного покупателя эмиссионных квот
1
В штате Нью-Йорк майнинг могут объявить вне закона на целых три года
104
Ошибка Защитника Windows заполняет загрузочный диск Windows 10 тысячами файлов
14
Цена Chia Coin продолжает падать, рыночная доля сокращается, а вложения в фермы могут не окупиться
11
Intel намекает на близость выхода игровой видеокарты DG2
25
Производительность AMD Ryzen 7 5700G превышает Intel Core i9-10900K
19
TeamGroup представила специализированные NVMe SSD накопители для майнинга Chia
1
Дефицит видеокарт заставил геймеров перейти на сверхбюджетную GeForce MX230 – итоги Steam за апрель
26
Microsoft перерисовала значки, которые не обновлялись со времён Windows 95
9
Энтузиаст показал свежий ролик графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen
8
Анонсирован Broken Veil — копирующий Little Nightmares хоррор про выживание мальчика в российской глубинке 90-х
10
Blizzard третий год подряд стремительно теряет аудиторию своих игр
24
Коробка с GeForce RTX 3080 Ti засветилась на фотографии
17

Популярные статьи

Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
106
Токен - что это такое простыми словами
15
Основные конкуренты Ethereum
10
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
69
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 2 - Tribunal
6
Серия F.E.A.R. – таких игр больше не делают
53
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
20
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Большая распродажа ко Дню матери – скидки на Windows 10 и MS Office до 60%

Сейчас обсуждают

Игорь Антонов
22:16
А, что поголовно прям все ездят на 500-600 км да ещё и каждый день? Кто может себе позволить электромобиль, для того и второй бензиновый автомобиль для путешествий не проблема иметь в своём гараже.
Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
Dmitry Mitry
22:13
Какого астероида? Астероид может быть десятки метров, а может километров. "Армегеддон" - упоротый бред. Там размер астероида - 500 километров, во всей солнечной системе такой один. С ним нельзя ничего...
NASA: земляне не способны защититься от астероидов
Renegade1979
22:10
Как непонятно, слепили для нового поколения соснольки. Потому что игра вышла с лучиками с самого начала. Сначала на ПК, баги потестить
Энтузиаст сравнил оригинальную Metro Exodus с графически улучшенной версией
Me4tatelI&gt;
22:10
пока хватает быстрее базовой 4ки в 4-5 раз если на той базовой выходили игры rdr2 и др а это будет не про это просто новая ревизия будет
В 2022 году Sony может выпустить PlayStation 5 Pro – 6-нм процессор AMD с улучшенным CPU и GPU
Сергей Боровой
22:07
это они про тот, который упадет в октябре ?
NASA: земляне не способны защититься от астероидов
Dmitry Mitry
22:07
Если понимаешь английский, здесь подробный разбор от Halo гуру, что не так с Halo 4 https://youtu.be/oBv8UVOSG8U Если вкратце, новые разработчики не особо понимают в геймплее и что и как работало в ...
Экс-художник Halo Infinite: игра получается хорошей, но шедевр ждать не стоит
V.L.A.D.L.E.N
22:05
То есть, то, что пидорас ренегад79 извлекает из своего моска, тебя нихуя не смущает?
Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
Вова Огонь
22:01
Это потому что к иконкам обращаются по их индексу. Если одну из них убрать нарушится целостность в нумерации иконок.
Microsoft перерисовала значки, которые не обновлялись со времён Windows 95
Мифон Пиписонов
21:59
Короче, пора уходить нахер с этого сайта. С начала года пара хороших статей, из них половина про термопасты. Оверклокерс со статьей для первоклашки, какой комп у мамки выпросить...
Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
Alpha_SKILL_Tapochek
21:54
Лучше так пусть майнят чем на видеокартах
В следующем квартале TSMC начнёт снабжать Bitmain 5-нм чипами для майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем