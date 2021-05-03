Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Oppo в начале мая представила смартфоны A94 5G, A74 5G, A54 5G и A74. Эти четыре модели выглядят довольно интересными за счёт своих экранов OLED с частотой обновления 90 Гц и крупных батарей с быстрой подзарядкой.

реклама

Эта китайская компания в последнее время активно продвигает свои продукты на европейском рынке. В частности, недавно там представили три представителя серии Find X3. Это более дорогие смартфоны, а для желающих сэкономить есть аппараты серии A.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Oppo A94 5G стоит 389 евро и предлагает не самую обширную для такой цены функциональность. Главное внимание привлекает экран AMOLED размером 6,43 дюйма с плотностью пикселей 409 ppi.

Применяется процессор MediaTek Dimensity 800U, который в том числе отвечает за подключение 5G. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Гб, а хранилища UFS 2.0 128 Гб. Здесь нет Wi-Fi 6, но есть Bluetooth 5.1 и сканер отпечатков пальцев в экране.

реклама

Четыре камеры сзади обладают лишь электронной стабилизацией. Основная камера 48 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп, две по 2 Мп. Технология Oppo VOOC 4.0 заряжает батарею 4310 мАч при помощи адаптера мощностью 30 Вт. Аппарат доступен в чёрном и синем цветах.





Единственной из новинок без поддержки 5G стал Oppo A74. У него экран AMOLED 6,4 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 60 Гц. Модель с поддержкой 5G обладает экраном LCD 6,5 дюйма с частотой 90 Гц.

Версия 5G обладает более мощными камерами. Их четыре с основной 48 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и двумя по 2 Мп. На смартфоне с 5G нет сверхширокоугольной камеры.

реклама

Аппарат с 5G работает на процессоре Snapdragon 480, без 5G на Snapdragon 662. Объём памяти в обоих случаях 6 Гб, хранилище 128 Гб, батарея 5000 мАч.

Модель без 5G обладает подзарядкой 33 Вт, тогда как A74 5G только 18 Вт. Их стоимость составляет 249 евро и 299 евро.

A54 5G получил экран 6,5 дюйма LCD с частотой 90 Гц и разрешением FHD+. Опять применяется процессор Snapdragon 480.

реклама

Разрешение основной камеры 48 Мп, есть сверхширокоугольная 8 Мп и две по 2 Мп. Стабилизация изображения отсутствует.

Ёмкость батареи 5000 мАч, память 4/64 Гц. На боку корпуса располагается сканер отпечатков пальцев. Этот аппарат стоит 269 евро.



