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Компания Facebook мало что говорит относительно своих планов по распространению важных функций безопасности в своих приложениях вроде Messenger и Instagram. Не помогает даже то, что её нещадно критикуют за работу с пользовательскими данными и конфиденциальностью.

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Чтобы немного снизить градус критики, Facebook поделилась планами относительно одной из важных функций безопасности. Данная функция есть во многих мессенджерах конкурентов.

Речь идёт о сквозном шифровании, которое не позволяет посторонним читать сообщения между пользователями. К числу этих посторонних относятся в том числе провайдеры и даже разработчики самих мессенджеров.

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В Facebook Messenger шифрование поддерживается, но для его использования нужно перейти в специальный режим работы под названием «Секретный разговор». В Instagram сквозное шифрование полностью отсутствует и пока даже не тестировалось.

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В блоге Facebook пишет, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на появление шифрования по умолчанию в Messenger и Instagram. Она называет разработку этих функции долгосрочным проектом, которой будет реализован не раньше будущего года.

Сквозное шифрование по умолчанию даёт возможность пользоваться им постоянно без необходимости включать какие-либо специальные режимы. В наши дни постоянных утечек данных это весьма актуальная функция, но пользователям приложений Facebook придётся ждать её ещё долго.