Apple планирует гибкий iPhone в 2023 году
В марте известный аналитик Минг-Чи Куо поделился информацией о том, что в 2023 году в продажу может поступить гибкий iPhone с диагональю экрана 8 дюймов. Сегодня он отправил инвесторам записку, согласно которой количество гибких iPhone через два года составит 15-20 млн экземпляров.
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Подробности относительно дизайна и спецификаций этих смартфонов в данный момент неизвестны. При этом говорится, что эксклюзивным поставщиком гибких панелей OLED будет компания Samsung. Прежде Минг-Чи Куо утверждал, что диагональ экрана будет варьироваться между 7,5 дюйма и 8 дюймами, но теперь уточнил свой прогноз.
Компания Samsung является лидером по объёмам выпуска гибких смартфонов. Однако, благодаря развитой экосистеме устройств и приложений Apple она в будущем может отнять лидерство. Предположительно, в прошлом году компания Foxconn уже создала для Apple два прототипа гибких смартфонов.
Один из них был похож на Samsung Galaxy Z Fold, другой на Galaxy Z Flip. Первый вариант обладает экраном 6,2 дюйма, который раскрывается и вырастает до размера 7,6 дюйма. Второй раскрывается до размера экрана 6,7 дюйма. Есть вероятность, что Apple выберет вариант раскладушки в стиле Galaxy Z Flip.
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В записке сказано, что гибкие смартфоны сейчас позиционируются как объединяющий смартфоны и планшеты продукт. По мнению аналитика, в будущем эти устройства станут более разнообразными и смогут потеснить даже ноутбуки. Apple за счёт тесной интеграции своего программного и аппаратного обеспечения будет иметь преимущество над другими производителями подобных устройств.
Если информация подтвердится, экран этого устройства будет немногим больше экрана iPad mini с диагональю 7,9 дюйма.
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