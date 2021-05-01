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Продажи планшетов в первом квартале нынешнего года оказались весьма успешными и тон задаёт Apple. Её планшеты iPad остаются самыми продаваемыми в мире. Хромбуки тоже показывают впечатляющий рост благодаря распространению в образовательных учреждениях.

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Всего за первый квартал было выпущено 39,9 млн планшетов, тогда как год назад это количество составляло 25,7 млн. На долю Samsung пришлось 31,7% поставок, а Samsung идёт на втором месте с долей 20%. Следом располагаются Lenovo и Amazon с долями 9,4% и 8,7% соответственно.

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Аналитик фирмы IDC считает, что с распространением вакцинации и возвращением сотрудников в офисы тенденция работы на дому может замедлиться, но до возвращения прежней жизни ещё далеко. Поэтому спрос на планшеты будет сохраняться высоким, особенно на планшеты со съёмными клавиатурами.

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Продажи хромбуков тоже выросли, причём сразу на 357,1%. Эти устройства чаще всего используются в образовательных учреждениях, которые раньше отдавали предпочтение планшетам.

Apple недавно показала рекордный доход в $89,6 млрд, что на 54% лучше результата первого квартала прошлого года. Из них iPhone принесли $47,9 млрд, несмотря на не очень впечатляющие продажи iPhone 12 Mini.