Подразделение Sony Xperia впервые за много лет принесло прибыль
Компания Sony огласила финансовые результаты первого квартала нынешнего года. Среди прочего она рассказала о работе подразделения смартфонов.
реклама
За первые три месяца года было выпущено около 400000 экземпляров смартфонов. Это далеко не выдающиеся показатели, тем более что кварталом ранее Sony выпустила миллион смартфонов. Но есть и хорошие новости.
По сравнению с этим же кварталом год назад спрос на смартфоны Xperia не снизился. Хотя обычно производители стараются увеличивать объём поставок и сумму заработков, смартфоны Sony много лет были на спаде. По этой причине остаться на одном уровне для них уже является успехом.
В 2020 финансовом году Sony (с апреля 2020 года по март 2021 года) было выпущено 2,9 млн смартфонов Xperia, что немного меньше выпущенных в 2019 финансовом году 3,2 млн смартфонов.
реклама
Впервые с 2017 финансового года мобильное подразделение принесло прибыль. Это лучше, чем прогнозировалось год назад.
Мобильное подразделение Sony принесло прибыль в размере $254,96 млн. Значительное сокращение расходов подразделения Xperia способствовало росту прибыли родительского подразделения по производству электронных продуктов и решений (EP&S).
Это не означает, что все проблемы позади. В последнем квартале подразделению смартфонов всё же удалось потерять $129,58 млн, хотя выручка выросла до $680,75 млн с $646,13 млн в первом квартале 2020 года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила