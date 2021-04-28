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Компания Sony огласила финансовые результаты первого квартала нынешнего года. Среди прочего она рассказала о работе подразделения смартфонов.

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За первые три месяца года было выпущено около 400000 экземпляров смартфонов. Это далеко не выдающиеся показатели, тем более что кварталом ранее Sony выпустила миллион смартфонов. Но есть и хорошие новости.

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По сравнению с этим же кварталом год назад спрос на смартфоны Xperia не снизился. Хотя обычно производители стараются увеличивать объём поставок и сумму заработков, смартфоны Sony много лет были на спаде. По этой причине остаться на одном уровне для них уже является успехом.

В 2020 финансовом году Sony (с апреля 2020 года по март 2021 года) было выпущено 2,9 млн смартфонов Xperia, что немного меньше выпущенных в 2019 финансовом году 3,2 млн смартфонов.

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Впервые с 2017 финансового года мобильное подразделение принесло прибыль. Это лучше, чем прогнозировалось год назад.

Мобильное подразделение Sony принесло прибыль в размере $254,96 млн. Значительное сокращение расходов подразделения Xperia способствовало росту прибыли родительского подразделения по производству электронных продуктов и решений (EP&S).

Это не означает, что все проблемы позади. В последнем квартале подразделению смартфонов всё же удалось потерять $129,58 млн, хотя выручка выросла до $680,75 млн с $646,13 млн в первом квартале 2020 года.