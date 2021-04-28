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Бывают специальные выпускаемые ограниченным тиражом версии смартфонов, игровых консолей и других продуктов. Однако далеко не часто среди них встречаются покрытые золотом 24 карата. Именно такой является портативная игровая консоль Nintendo Wii. Её создали для королевы Елизаветы II, а теперь продают на eBay по цене $300000.

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Самая дорогая Wii в мире была заказана в 2009 году издателем THQ. Это случилось за несколько лет до того, когда компания покинула бизнес, а её торговая марка и некоторые объекты собственности были приобретены Nordic Games.

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Консоль использовалась для продвижения THQ Neighborhood Games. В рамках маркетинговой кампании THQ попыталась отправить золотую Wii и копию игры королеве Великобритании.

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В 2019 году Крис Братт из People Make Games обнаружил, что консоль так и не попала в руки Елизаветы II. Ему удалось разыскать коллекционера Донни Филлерупа, одного из основателей consolevariations.com.

Консоль исправна, хотя вряд ли кто-то захочет вынимать её из чехла, чтобы в этом убедиться. Здесь есть документы в рамке и электронные письма в качестве доказательства подлинности. Отдельная аутентификация, включая серийный номер и подписи, будет выдана специалистами consolevariations.com.