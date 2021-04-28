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Компания Acer больше всего известна за счёт своих ноутбуков и мониторов. Она хочет выйти на новые на себя рынки, среди прочего выпуская потребительские устройства хранения данных для ПК. За счёт соглашения с китайским производителем флеш-памяти Biwin, Acer скоро будет продавать твердотельные накопители и оперативную память потребителям в США и Китае под своим брендом.

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Сама Acer устройства производить не собирается. Её анонс говорит о совместных усилиях, но на самом деле производством будет заниматься исключительно Biwin. Вклад Acer будет заключаться только в бренде и продажах.

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Biwin будет производить оперативную память RAM и твердотельные накопители, предлагая потребителям широкий диапазон размеров, форм-факторов и вариантов ёмкости. Самым дешёвым SSD будет SA100 начального уровня. Это 2,5-дюймовый накопитель с вариантами ёмкости от 128 Гб до 2 Тб. Это достаточно быстрый накопитель для большинства обычных пользователей, но энтузиасты смогут приобрести более скоростной FA100.

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FA100 представляет собой накопитель формата M.2, PCIe 3.0 NVMe ёмкостью до 2 Тб. Acer обещает скорость чтения и записи до 3300 Мб/с и 2700 Мб/с соответственно. Также есть RE100, который поставляется в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2 SATA, с максимальной ёмкостью 4 Тб или 1 Тб, в зависимости от типа, и скоростью чтения/записи до 560 Мб/с и 520 Мб/с.

Что касается оперативной памяти, это будет DDR4 с частотами от 2666 МГц до 3200 МГц объёмом до 32 Гб на модуль.

Новые комплекты оперативной памяти и твердотельные накопители Acer пока ещё не поступили в продажу и цены неизвестны.