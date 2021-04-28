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Компания Sony по состоянию на 31 марта продала 7,8 млн игровых приставок PlayStation 5. Об этом сказано в очередном финансовом отчёте японского производителя. Количество подписчиков сервиса PlayStation Plus составляет 47,6 млн человек, что на 14,7% больше по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Общая операционная прибыль в финансовом 2020 году была $3,14 млрд. Для Sony это рекордный показатель.

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Было сказано, что до конца 2020 года Sony выпустила 4,5 млн экземпляров консолей PlayStation 5. Это означает, что в первом квартале их было выпущено 3,3 млн, что даёт представление о текущих производственных способностях. Как известно, купить PlayStation 5 в магазине сейчас затруднительно, поскольку спрос намного превышает предложение.

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Ранее в этом месяце фирма NPD утверждала, что PlayStation 5 является самой быстро продаваемой игровой консолью в истории США в первые пять месяцев с начала продаж. Это относится как к количеству проданных экземпляров, так и к заработанной сумме. В первом квартале нынешнего года Nintendo Switch в США обошла PlayStation 5.

Также в минувшем квартале Sony выпустила миллион консолей PlayStation 4, так что всего их было выпущено 115,9 млн. В прошлом году в это время было выпущено 1,4 млн PlayStation 4. Судя по этой статистике, PlayStation 5 продаётся чуть быстрее по сравнению с PlayStation 4. В первом квартале 2014 года было поставлено 7,6 млн консолей PlayStation 4.

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