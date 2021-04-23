Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Foxconn значительно сокращает расходы на строительство фабрики в Висконсине, США, поначалу пообещав инвестировать сумму в размере $10 млрд. Вместо этого компания вложит $672 млн, заключив новое соглашение со штатом. Раньше было обещано создать 13000 новых рабочих мест, но вместо этого будет создано 1454 место.

реклама

Представители Foxconn сообщают, что уменьшение масштабов инвестиций позволит компании быстрее реагировать на изменяющиеся рыночные условия. Говорится, что первоначальные прогнозы, дававшиеся во время переговоров 2017 года, меняются под воздействием нынешних экономических условий.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Когда компания и представители штата анонсировали проект, Foxconn собиралась построить завод на территории 20 млн квадратных футов. На этом заводе планировали выпускать современные плоские экраны.

После этого цели стали меняться. Компания отказалась от создания продвинутых дисплеев в пользу не таких передовых и более компактных. Впрочем, их тоже в итоге не дождались. В начале 2019 года Foxconn решила отойти от производства в сторону исследований и разработок. Получив изрядную долю критики, компания пообещала заниматься и производством, а не только исследованиями.

реклама

Глова Foxconn Лю Янг-уэй рассказал, что в Висконсине компания будет производить медицинские устройства, серверы и коммуникационное оборудование. Не исключил он и возможности строительства электромобилей.

Очередная сделка между Foxconn и штатом уменьшила размер инвестиций в проект. Поначалу он мог обойтись налогоплательщикам более чем в $4 млрд. Foxconn получила права на налоговые льготы на сумму $80 млн, тогда как раньше эти льготы оценивались в $2,85 млрд. Конечная сумма будет зависеть от достигнутых результатов по объёму производства, капиталовложениям и занятости. Штат уже успел потратить на проект 100 млн. Расходы превзошли $200 млн, которые пошли на налоговые льготы, модернизацию дорог, трудоустройство и гранты на обучение. Населённый пункт, где располагается предприятие, на 2019 год вложило $152 млн в приобретение и снос 132 объектов недвижимости. Ещё $8 млн пришлось потратить на компенсацию расходов на переезд.